لجنة التجارة الدولية الأمريكية تُقر بانتهاك جوجل براءات اختراع Sonos المتعلقة بالمكبرات الصوتية

بدأت شركة Sonos عام 2020 قضيتها ضد جوجل تتهمها فيها بانتهاك 5 براءات اختراع تتعلق بالمجمل في المكبرات الصوتية، ويبدو أنها تمكنت من استخراج قرار لصالحها من لجنة التجارة الدولية الأمريكية بعد بتها في الوثائق المقدمة.

وأقرت لجنة التجارة الدولية الأمريكية انتهاك جوجل 5 براءات اختراع تتعلق بالمكبرات الصوتية؛ بينها تقنية تعمل على مزامنة المكبرات الصوتية اللاسلكية، وهي براءة اختراق موجود في أجهزة المساعدات المنزلية Google Home، وهواتف بكسل، وكذلك أجهزة الحاسوب، وأجهزة كروم كاست.

وبهذا القرار فإن جوجل لن تكون قادرة على استيراد أجهزتها على الأقل للولايات المتحدة بعد 60 يومًا من القرار، حيث تقوم بالعادة بتصنيع أجهزتها في الصين وتعمل الولايات المتحدة على منع أي شركة تنتهك براءات اختراع من استيراد منتجاتها وادخالها للبلاد في حال ثبت ذلك، وهو ما تنتظر الشركة في الفترة المقبلة.

فيما تعتبر Sonos من أشهر الشركات في تطوير المكبرات الصوتية المنزلية الذكية ومن أكثرها مزايا، فإنه من الطبيعي وجود بعض الشركات التي تقتحم ما توصلت إليه بشكل أو بآخر، لكن بالنسبة لجوجل فإن الأمر تم دون أي إذن من صاحبة براءات الاختراع، وبالتالي أصبحت خطوتها انتهاكًا واضحًا لقوانين حماية براءات الاختراع والملكية الفكرية في الولايات المتحدة.

بدورها، أشارت جوجل إلى أنها لا تتفق مع قرار لجنة التجارة الدولية الأمريكية، وهو ما يمكن أن يسحب الملف إلى قضايا أكبر، لكن في نفس الوقت يمكن حله بكل سهولة من خلال منح Sonos مكافآت ولاء عن الأجهزة المباعة مقابل استخدام براءات الاختراع الخاصة بها كما تفعل معظم الشركات التقنية الكبرى مع بعضها البعض عند ترخيص براءات الاختراع، أو إزالة المزايا المختلف عليها ما سيتسبب بفقدان أجهزة جوجل الكثير.

المصدر:

Engadget