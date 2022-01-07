سلسلة معالجات إنتل KS من الجيل الثاني عشر ستكسر حاجز 5.5 جيجا هرتز

قالت شركة إنتل خلال فعاليتها الافتراضية بالتزامن مع معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2022 المقام حاليًا في لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، إن سلسلة معالجات KS من الجيل الحادي عشر والمخصصة لأجهزة سطح المكتب ستكون قادرة بلوغ 5.5 جيجا هرتز على نواة واحدة عند معالجة المهام.

وتعتبر هذه السرعة هي الأكبر حاليًا بالنسبة لمعالجات سطح المكتب، وهي تتخطى الرقم السابق من إنتل الذي وصل 5.2 جيجا هرتز، وهذا الرقم الأعلى سيكون بالطبع مصاحبًا للمعالج الأقوى من السلسلة وهو Core i9-12900KS.

ستتوفر المعالجات الجديدة من إنتل في نهاية الربع الأول من العام الحالي 2022 بالشراكة مع الشركات المصنعة، بمعنى أنه لا يمكن شراء هذه المعالجات منفردة في وقت قريب، لأنها ستكون متواجدة فقط مع أجهزة الشركات الجاهزة والمتاحة في السوق.

على كلٍ، رغم إعلانها عن موقع قدوم المعالجات إلا أن الشركة لم تتحدث عن الأسعار المتوقعة لهذه المعالجات أو الأجهزة العاملة بها.

المصدر:

Tom’s Hardware