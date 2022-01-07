تويتر تختبر طريقة جديدة لاقتباس التغريدات وشريط للتغريد السريع على iOS

تسعى تويتر إلى تحفيز المستخدمين على المزيد من التفاعل على التغريدات من خلال اقتباسها على ما يبدو، حيث بدأت اختبار خاصية جديدة تتيح اقتباس التغريدات لكن بإضافة رد فعل خاص من خلال تسجيل لقطة قصيرة أو صورة تظهر ردة الفعل من المستخدمين أطلقت عليها Tweet Take.

ستمنح الخاصية الجديدة المستخدمين القدرة على نشر التغريدات والتفاعل معها بطريقة مختلفة، فبدلًا من إعادة التغريد أو اقتباس التغريدات بطريقة عادية، سيتوفر للمستخدمين خيارًا إضافيًا عبارة عن إعادة الاقتباس مع رد فعل حقيقي سواء كان من خلال فيديو قصير أو صورة.

وبالحديث عن الاختلاف الإضافي في هذه الطريقة الجديدة مقارنة مع الاقتباس التقليدي، فإن التغريدات المقتبسة هنا ستظهر على شكل بطاقة أو نافذة معلقة على رد الفعل الرئيس – أي أن التغريدة ستكون عبارة عن رد الفعل سواء كان صورة أو لقطة والتغريدة ستظهر فوقها كما يظهر بالضبط في الصورة العلوية.

تحاول تويتر منذ سنوات تحفيز المستخدمين على التفاعل أكثر على المنصة من خلال اختبار وإطلاق العديد من الخواص، لكن التفاعل الأساس يبقى من خلال الردود وإعادة التغريد على المنصة كما كان سابقًا. وسبق لها إضافة المزيد من المزايا للرسائل لتحفيز المستخدمين على المحادثة، كما سبق لها إطلاق مزايا مثل Fleet وإغلاقها بسبب قلة التفاعل، في الوقت الذي تحاول فيه المنافسة في ميزة مساحات تويتر التي بدأت تأخذ المزيد من التوجه.

يُشار أن خاصية Tweet Take ستكون متاحة حاليًا لبعض المستخدمين على iOS، ومن المتوقع وصولها لاحقًا إلى باقي المستخدمين على نظام آبل بجانب مستخدمي أندرويد.

وبجانب الخاصية السابقة، بدأت الشركة اختبار شريط سفلي لتسريع كتابة التغريدات من خلال التطبيق يظهر فوق علامات التبويب السفلية، وهذا الشريط سيظهر كذلك لمستخدمي iOS في الوقت الحالي.

المصدر:

Twitter