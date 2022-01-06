فرنسا تغرم فيس بوك وجوجل 238 مليون دولار بسبب بيانات تصفح المستخدمين

غرمت هيئة تنظيم البيانات الوطنية الفرنسية CNIL شركة جوجل 150 مليون يورو (170 مليون دولار أمريكي) وشركة فيس بوك 60 مليون يورو (68 مليون دولار أمريكي) بسبب انتهاك سياسة الخصوصية المقرة من الاتحاد الأوروبي في فرنسا.

ويعد السبب الرئيس في هذا القرار هو استخدام الشركتين الأمريكيتين لبيانات المستخدمين من خلال “الكوكيز” أو “ملفات تعريف الارتباط” الخاصة بالتصفح، حيث تمنع الشركتين مستخدميها من مسح هذه البيانات بسهولة أو تخييرهم بالموافقة عليها بالشكل المتوافق مع قوانين الخصوصية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

ووفقًا للقرار، فإن كل من جوجل ونظيرتها فيس بوك ستكونان أمام غرامة تُقدر بنحو 100 ألف يورو يوميًا في حال عدم الالتزام بالقوانين فيما بعد.

يُشار أنها ليست المرة الأولى لجوجل في مواجهة الغرامات في فرنسا كونها تعرضت لغرامات لسبب مشابه بقيمة 100 مليون يورو قبل عامين تقريبًا ومازالت تكافح للحصول على قرار نهائي في القضية بعد استئناف هذه العقوبة.

المصدر:

CNIL France