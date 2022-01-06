أسوس تكشف عن “ZenBook 17 Fold” جهاز لوحي قابل للطي يمكن تحويله إلى لابتوب

ضمن فعاليات معرض CES 2022 قامت شركة أسوس بتعزيز منتجاتها المميزة مع جهاز لوحي كبير قابل للطي أطلقت عليه اسم ZenBook 17 Fold.

يتمتع جهاز أسوس الجديدة بعتاد أشبه ما يكون للابتوب قوي من حيث المعالج والذاكرة وسعة التخزين، لكنه من حيث المرونة والاستخدام يتشابه مع الأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي.

يأتي ZenBook 17 Fold مع شاشة OLED قابلة للطي بقياس 17.3 بوصة وأبعاد 3:4، وذلك بدقة QHD (2560×1920)، وسرعة تحديث 90 هرتز، بالإضافة إلى معدل تباين 1:1,000,000، ودعم ألوان 100% DCI-P3. وتتسم الشاشة بحصولها على شهادة اعتماد The Pantone ودعمها DisplayHDR 500 True Black وDolby Vision.

وما يميز هذا الجهاز هو إمكانية تحويله إلى لابتوب من خلال ثنيه، ليصبح كأنه جهاز بشاشة 12.5 بوصة وذلك من خلال ربطه مع لوحة مفاتيح مخصصة تتصل بالجهاز بالبلوتوث، وعند وصلها وتثبيتها في أحد نصفي الجهاز يصبح وكأنه لابتوب حقيقي وليس جهازًا قابلًا للطي.

يضيف الجهاز سعة تخزين تصل حتى 1 تيرابايت من نوع NVMe M.2 SSD، وذاكرة رام LPDDR5 بسعة تصل 16 جيجابايت، بجانب دعمه أحدث معالجات إنتل مع معالج رسومات مدمج. وهو ما يؤكد على كونه لابتوب أكثر من جهاز لوحي بالحديث عن العتاد الخاص، رغم أن شكله وتصميم يوحي بأنه جهاز لوحي ضخم لاسيما بعمله على نظام ويندوز وليس أندرويد.

مزايا أخرى في جهاز أسوس ZenBook 17 Fold:

بطارية 75 واط/ساعة.

دعم تقنية WiFi 6E.

دعم بلوتوث 5.2.

دعم منفذ Thunderbolt 4 (USB C).

دعم منفذ سماعة 3.5 مم.

دعم لوحة مفاتيح عبر البلوتوث.

دعم تقنية الصوت Dolby Atoms.

يُشار أن الجهاز ربما يصل الأسواق في شهر مايو من هذا العام، لذا أجلت أسوس الحديث عن السعر إلى وقتها.

المصدر:

Asus