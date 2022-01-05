شركة AMD تطلق معالجات Ryzen 6000U وكروت الشاشة Radeon RX 6000S وتعلن إطلاق سلسلة Ryzen 7000 بالنصف الثاني للعام

أعلنت شركة AMD عن أحدث معالجاتها المركزية والرسومية خلال فعاليتها في معرض CES 2022 مع وصول سلسلة معالجات Ryzen 6000 وسلسلة كروت الشاشة أو معالجات الرسومات Radeon RX 6000S التي تتحدث الشركة عن تقديمها لأفضل أداء واستهلاكها أكبر قدر من الطاقة في آن واحد للحواسب المحمولة. هذا بجانب الإعلان عن قدوم سلسلة Ryzen 7000 في النصف الثاني من العام.

رقاقات المعالجة Ryzen 6000

قامت AMD بتطوير سلسلة رقاقات المعالجة Ryzen 6000 للأجهزة المحمولة بدقة تصنيع 6 نانومتر Zen 3+، ودعمتها بمعالج رسومات مدمج RDNA2 ليكون بإمكان المستخدمين لعب أقوى الألعاب بدقة تصل 1080 بفضل الرقاقة الجديدة على حسب وصف الشركة، خاصة وأن معالج الرسومات RDNA2 سيقدم أداء أفضل مرتين أكثر من الجيل السابق.

تقول الشركة إن رقاقات المعالجة الجديدة بإمكانها توفير مدة عمل تصل إلى 24 ساعة عند مشاهدة الأفلام على الأجهزة العاملة بها، لكن هذه الأرقام ربما تكون مختلفة من جهاز إلى آخر حسب الشركة المصنعة وحجم البطارية.

وستوفر سلسلة Ryzen 6000 سرعة أكبر بنحو 11% لكل خيط معالجة مقارنة مع سلسلة 5000، وسرعة أكبر بنحو 28% للمعالجة باستخدام عدة خيوط.

يُشار أن المعالجات ستوفر 8 نوى و 16 خيط معالجة، في حين أن المعالج الأقوى Ryzen 9 6980HX سيوفر سرعة تصل 5 جيجاهرتز – وهو رقم قياسي للشركة.

معالجات رسومات AMD Radeon RX 6000S

قررت AMD توفير المزيد من الخيارات من معالجاتها الرسومية في السوق مع توفير سلسلة Radeon RX 6000S لتستهدف الأجهزة المحمولة النحيفة والخفيفة.

وساعدت تقنية تعزيز الأداء على الطاقة المنخفضة من الشركة في تصميم أجهزة أقل نحافة بنحو 20% مع المعتاد بالحفاظ على نفس السرعة، وهو ما يعني تصميمات أفضل للمستخدمين. ووفقًا للشركة، ستضيف هذه المعالجات الرسومية قدرة أكبر للمستخدمين مع تشغيل العديد من الألعاب بمعدل إطارات يصل 100 إطار في الثانية وربما يتخطاها في بعض الأحيان.

ستكون هذه المعالجات مخصصة بشكل رئيسي لمنافسة سلسلة GeForce GTX 1650 من إنفيديا، رغم أن AMD تشير لكونها أسرع من 20-60% عند اللعب بدقة 1080 بكسل.

تقنية 3D V-Cache

بجانب الإعلان عن معالجات الرسومات والمعالجات المركزية، كشفت AMD عن تقنية 3D V-Cache مع معالجاتها لتعزيز أدائها وتوفير ذاكرة افتراضية أكبر للمساعدة في تقديم أداء أفضل.

ستصل التقنية بداية مع معالج Ryzen 7 5800X3D حيث ستعمل على رفع سعة الذاكرة العشوائية “L2 و L3” إلى 100 ميجابايت مقارنة مع 36 ميجابايت للمعالج الأصلي على سبيل المثال.

معالجات AMD Ryzen 7000

تستعد AMD وفقًا لما أعلنت عنه في فعاليتها خلال معرض CES 2022 إلى إطلاق سلسلة معالجات Ryzen 7000 في النصف الثاني من العام.

ستكون المعالجات الجديدة مصنوعة بدقة 5 نانومتر بالاعتماد على معمارية Zen 4 ومنصة Socket AM5، وستوفر الدعم لتقنية الذاكرة DDR5 وأقراص التخزين PCIe 5.0.

المصدر:

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