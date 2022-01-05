تيك توك تختبر ميزة إعادة نشر مقاطع فيديو الآخرين على طريقة إعادة التغريد

يختبر تطبيق تيك توك إضافة أيقونة جديدة للمستخدمين تحت اسم “Repost” أو “إعادة النشر” بحيث تسمح بإعادة نشر مقاطع الفيديو من الآخرين للمتابعين.

مازالت هذه الميزة في مراحلها المبكرة حتى الآن، لكنها ستوفر للذين وصلتهم إمكانية إعادة النشر بطريقة مشابهة لإعادة التغريد في منصة تويتر، بمعنى إمكانية تقديم مقاطع جديدة للمتابعين لكن عن طريق جلبها من مستخدمين آخرين بطريقة صحية دون رفعها مرة أخرى على التطبيق – الأمر الذي يحافظ أكثر على حقوق الغير كذلك.

ستمكن هذه الميزة مستخدمي تطبيق تيك توك من زيادة التفاعل ومشاركة المزيد من المحتوى مع الآخرين، كما أنها ستساعد البعض على الحصول على متابعين في وقت أقل في حال قام الآخرين بمشاركة مقاطعهم بشكل مستمر.

المصدر:

TechCrunch