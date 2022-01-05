الرياض تطلق المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية

برعاية غرفة الرياض تشهد العاصمة السعودية بدء انطلاقة فعاليات المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية SIDMC 2022 ، تحت شعار لقاء مستقبل التجارة، وذلك في تاريخ 10 يناير المقبل ولمدة ٣ أيام، في مركز الرياض للدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويستهدف المعرض جميع شركات التسويق الإلكتروني وشركات تقنية المعلومات المهتمة بالتسويق الإلكتروني والتجارة الالكترونية وشركات الدعم اللوجستي والشركات المتخصصة بالدفع الإلكتروني المحلية والعالمية، بالإضافة لرواد أعمال في هذا المجال، وسيتم عقد جلسات ودورات وورش عمل مجانية بشهادات حضور مقدمة من إدارة المعرض، يقدمها نخبة من المتخصصين وابراز عدد من قصص النجاح لعدد من رواد ورائدات الأعمال، تنظمه شركة الرؤية الرقمية للمعارض والمؤتمرات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمعرض صلاح العتيبي، أن المعرض سوف يكون فرصة لاي شخص يود الدخول إلى التجارة الالكترونية فهو يحتضن نخبة من المتحدثين لتقديم أخر الإنجازات الحديثة في التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، ، مع وجود تطبيقات ناشئة لمجموعة من رواد الأعمال يبحثون عن ممولين أو شركاء أو مستثمرين لتطبيقاتهم الالكترونية.

كما يستهدف المعرض جميع رواد الأعمال والمسوقين، ولمن يمتلكون متاجر الكترونية وكذلك لمن يريد الاطلاع على ما توصلت إليه التجارة الإلكترونية.

ودعا “العتيبي”، إلى تحميل تطبيق SIDMC الخاص بالتسجيل بالمعرض وورش العمل وحضور جلسات المعرض، ويهدف المعرض من خلال مشاركتكم بنشر ثقافة التسويق والتجارة الالكترونية، بما ينسجم مع توجهات وطموحات رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى نشر التوعية في كيفية بناء المواقع والمنصات والتطبيقات الالكترونية في مجال التسويق والتجارة الالكترونية، ومواكبة للنمو العالمي في التجارة الإلكترونية.

كما يشارك في المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية SIDMC 2022 معظم القطاعات الحكومية والهيئات ذات العلاقة، وكذلك معظم الشركات الالكترونية الدولية والمحلية الكبرى والناشئة، وشركات الدعم اللوجستي والنقل، و أبرز المشاركين سبل البريد السعودي و مصرف الراجحي و DHL و مكاني و بي مارت وتطبيق سير و توب لاين و ثمين ولمزيد من المعلومات زيارة موقع المعرض www.sidmc-sa.com.