سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy S21 FE مع شاشة بتحديث 120 هرتز

كشفت شركة سامسونج أخيرًا عن هاتف Galaxy S21 FE بعد أشهر من الانتظار، لينضم الهاتف الآن إلى سلسلة S21 كخيار جديد للجمهور في الوقت الذي يترقب فيه الجمهور الإعلان عن السلسلة التالية S22.

وكما هي العادة مع هواتف FE قامت سامسونج بتوفير مزايا مشابهة مع السلسلة الرئيسية مع التركيز على المزايا المفضلة للجمهور مثل دقة وسرعة الشاشة وقوة المعالج.

وحمل الهاتف شاشة بقياس 6.4 بوصات دون حواف، وهي من نوع Dynamic AMOLED بدقة FHD+، وتتمتع بسرعة تحديث 120 هرتز وحساسية لمس 240 هرتز، كما توفر دعم HDR10+، وتأتي محمية بطبقة Gorilla Glass Victus. كما ستدعم مستشعر البصمة في الشاشة، وستحوي ثقب في الأعلى للكاميرا الأمامية.

وسيوفر Galaxy S21 FE نسختين من المعالجات؛ Exynos 2100 من سامسونج و Snapdragon 888 من كوالكوم، وكلاهما بدقة تصنيع 5 نانومتر. فيما سيصاحب المعالج خيارات ذاكرة بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR5، وسعة تخزين داخلية بين 128 جيجابايت و256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

وبالحديث عن الكاميرا، فسيحمل الهاتف كاميرا ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل للرئيسية، ومثلها للواسعة، و8 ميجابكسل لعدسة التقريب والتركيز، وسيضيف النظام قدرة على التقريب البصري ثلاث مرات والتقريب الرقمي حتى 30 مرة. فيما ستتواجد في الجهة المعاكسة كاميرا امامية بدقة 32 ميجابكسل تدعم تقنية التعرف على الوجه.

وسيضيف الهاتف بطارية 4,500 ملي أمبير / ساعة، وتقنية الشحن السريع 25 واط والشحن اللاسلكي 15 واط، بجانب الشحن العكسي.

مزايا أخرى في هاتف سامسونج Galaxy S21 FE:

أندرويد 12 مع واجهة One UI 4.

دعم الجيل الخامس 5G.

دعم شريحتي اتصال.

دعم NFC.

دعم WiFI 6.

دعم بلوتوث 5.2.

دعم GPS مزدوج.

دعم وضع Dex.

معيار مقاومة الماء IP68.

دعم تقنية Dolby Atmos.

دعم سماعتي ستيريو.

سيتوفر هاتف Galaxy S21 FE في 11 يناير الجاري بسعر يبدأ من 699 دولارًا أمريكيًا لنسخة 8 جيجابايت رام و128 جيجابايت سعة تخزين وسيصل حتى 769 دولارًا أمريكيًا لنسخة 8 جيجابايت رام و256 جيجابايت سعة تخزين، دون معلومات عن سعر نسخة 6 جيجابايت رام، فيما سيتاح بأربعة ألوان تشمل الأبيض، اللافندر، الغرافيتي، واللون الأخضر الزيتي.

المصدر:

Samsung