سامسونج تكشف عن شاشات QLED بسرعة تحديث 144 هرتز بدقة تصل 8K وشاشات MICRO LED ومنصة NFT

أعلنت شركة سامسونج عن مجموعة من شاشات التلفاز الذكي لعام 2022 بينها شاشات Neo QLED و MICRO LED وبعض الشاشات الأخرى التي تهدف لإثراء حياة المستخدمين في منازلهم ومكاتبهم مثل The Frame.

ستوفر شاشات Neo QLED دقة تصل 4K و 8K وبسرعة تحديث تصل 144 هرتز، وهي الأولى من نوعها بهذه الدقة وفقًا لسامسونج، التي تستهدف من ذلك محبي الألعاب ومشاهدة المحتوى بدقة فائقة، وذلك بالتزامن مع إطلاق خدمتها Gaming Hub للألعاب السحابية ودعمها بخدمات مثل GeForce Now و Stadia وخدمات ألعاب الحاسوب السحابية، لتكون بذلك مكانًا مثيرًا لتجربة مختلف الألعاب وبدقة تضاهي وتتفوق على بعض منصات الألعاب.

وبجانب ذلك، ستضيف شاشات Neo QLED تقنية ألوان أفضل من السابق من خلال دعم 14-بت عوضًا عن 12-بت لتضيف سطوعًا ووضوحًا أعلى مقارنة مع السابق

أما شاشات MICRO Led التي تكون عبارة عن شاشات صغيرة يتم تركيبها للحصول على شاشة بحجم كبير جدًا، فأصبحت بلا حواف تقريبًا مع وضوح أعلى، كما أضحى بالإمكان شرائها بقياس 89 بوصة حاليًا بجانب توافرها بقياسات 99 بوصة و110 بوصات.

كذلك قامت سامسونج بتحديث شاشات The Frame مع تحسينات جديدة وقدرة على الاختيار بينها من 32 بوصة وحتى 85 بوصة مع دقة تصل 8K.

وتعزيزًا لشاشاتها، قامت الشركة الكورية بإطلاق منصة خاصة بـ NFT للمستخدمين على شاشاتها المذكورة سابقًا، لتتيح لهم إمكانية تصفح وشراء أي منتجات NFT من خلال أجهزة التلفاز الخاصة بهم.

كما قامت سامسونج كذلك بإطلاق تطبيق Watch Together للسماح للمستخدمين بإجراء محادثات مع الأصدقاء والعائلة أثناء متابعة العروض المفضلة، وميزة Smart Calibration للسماح لهم بإعداد طريقة العرض المفضلة لهم والتحكم بالوضع المناسب للمشاهدة.

المصدر:

Samsung