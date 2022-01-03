آيفون 14 ربما يأتي مع كاميرا على شكل ثقب ومستشعر Face ID تحت الشاشة

رغم تبني العديد من شركات الهواتف الذكية على مدار السنوات الماضية وعلى رأسها سامسونج لتقنية الكاميرا على شكل ثقب في الشاشة، كانت شركة آبل مستمرة بالكاميرات القديمة على شكل نتوء وخصوصًا بسبب مستشعر Face ID للتعرف على الوجه، لكن على ما يبدو أن هذا ربما يتغير خلال العام الحالي مع هواتف آيفون 14.

يقول موقع بلومبيرغ إن بعض هواتف آيفون 14 ستأتي مع كاميرات على شكل ثقب في الشاشة كما هو الحال مع هواتف سامسونج جالكسي S مثلًا، وبهذا التحول سيتغير مكان مستشعر Face ID ليكون غير ظاهر تحت الشاشة كون آبل مازالت تعتمد عليه لتوفير حماية أكبر للمستخدمين.

وبجانب هواتف آيفون 14، ستقوم آبل بإطلاق جهاز الواقع (خوذة / نظارة) خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2022 بعد فترة طويلة من التقارير حول الجهاز.

المصدر:

Bloomberg