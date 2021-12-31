بلاكبيري ستوقف دعم هواتفها بشكل نهائي في 4 يناير 2022

هل تتذكر بلاكبيري ؟ ربما الكثيرون لا يتذكرون هذه الأجهزة ونظامها الذكي الذي كان في يوم من الأيام ملك الهواتف الذكية بلا منازع قبيل ظهور iOS وأندرويد. رغم أن الشركة توقفت عن إطلاق هواتف تعمل بنظامها الخاص منذ سنوات عدة، إلا أنها كانت حتى اللحظة توفر الدعم لهواتفها القديمة ومستخدمين، لكن ذلك سينتهي قريبًا.

أعلنت بلاكبيري أنها ستوقف الدعم للهواتف العاملة بنظام 7.1 وحتى 10 للكثير من الخدمات، حيث ستفقد الهواتف خصائص مثل إجراء المكالمات أو ارسال الرسائل، وكذلك عدم إمكانية الوصول للبيانات أو الاتصال على رقم الطوارئ 911، بالإضافة أن ذلك ربما يؤثر على الاتصال بشبكات الواي فاي.

وستبدأ الشركة بتنفيذ هذه الخطوة في 4 يناير 2022 – أي بعد أقل من أسبوع، وهو ما يعني المسمار الأخير في نعش النظام الشهير سابقًا.

كانت الشركة قد اتخذت خطوات قوية سابقًا مثل إيقاف المتجر الخاص بالتطبيقات وإيقاف تطبيق BBM للرسائل – صاحب الشهرة الواسعة سابقًا، لكنها الآن اتخذت خطوة نهائية لإيقاف النظام.

وقد سبق هذه الخطوة تبني بلاكبيري لنظام أندرويد في محاولة منها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال إطلاق هواتف Evolve الذكية، وبعدها إطلاق هاتف Key عام 2018، ومن ثم إطلاق نسخة محدثة منها مع شاشة لمسية وأزرار كلاسيكية في نفس الوقت في 2019، لكنها منذ ذلك الوقت توقفت عن إطلاق المزيد من الهواتف.

المصدر:

liliputing