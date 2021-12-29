انسحاب 16 شركة كبرى حتى الآن من حضور معرض CES 2022

توسعت قائمة الشركات التي اعتذرت عن حضور معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2022 في لاس فيغاس الشهر المقبل، مع إعلان شركات AMD و MSI وون بلس الانضمام للقائمة التي شملت شركات كبرى في الأسابيع الماضية بما فيها جوجل ومايكروسوفت.

وبلغ عدد الشركات الكبرى المنسحبة من المعرض نحو 16 شركة، بالإضافة إلى عدد آخر من المشاركين الآخرين في الحدث السنوي الضخم.

وتتخوف معظم الشركات من التفشي المستمر لفايروس كورونا مع ظهور متحور أوميكورن الجديد، وهو ما دفعها إلى التوجه نحو الانسحاب للحفاظ على موظفيها من أي إصابات خاصة مع تواجد أعداد ضخمة من الحضور في كل مرة يقام بها المعرض، وبالتالي ظهور فرصة أكبر لانتشار الفايروس وظهور إصابات في الحدث.

كانت المؤسسة المنظمة للمعرض قد أكدت على إقامته في الوقت المحدد بين 5 يناير وحتى 8 يناير رغم انسحاب بعض الشركات في البداية، لكنها الآن ربما تعيد النظر في قرارها مع انسحاب المزيد من اللاعبين الكبار من الحدث بينهم أمازون ومايكروسوفت وإنتل وAMD وجوجل، وهو ما سيساهم من تراجع حضور الجمهور للمعرض بشكل واضح كون هذه الشركات تمتلك النسبة الأكبر من الجمهور في أغلب الأحيان رفقة شركات أخرى مثل سامسونج وإل جي الكوريتين.

شملت الشركات الكبرى المنسحبة من CES 2022 بالترتيب وفقًا لأول المنسحبين وحتى آخرهم:

إنتل.

Waymo.

لينوفو.

بنترست.

تيك توك.

أمازن.

تويتر.

ميتا.

AT&T.

T-Mobile.

جوجل.

مايكروسوفت.

بروكتر أند غامبل.

ون بلس.

MSI.

AMD.

المصدر:

TechCrunch