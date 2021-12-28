شاومي تكشف عن هاتفيها Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro مع شحن سريع 120 واط

كشفت شركة شاومي رسميًا عن هواتف Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro وXiaomi 12X لتدشن بذلك سلسلتها الرائدة مع مزايا عديدة بما فيها أحدث معالجات كوالكوم، ودعم الشحن السريع حتى 120 واط، والشحن اللاسلكي 50 واط، وغيرها من المزايا. بجانب التصميم الأنيق المعتاد من شاومي.

هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro

يأتي هاتف Xiaomi 12 Pro مع شاشة بقياس 6.73 بوصة من نوع OLED LTPO منحنية الجانبين وبدقة 2K، وتدعم معدل تحديث يصل 120 هرتز وحساسية لمس 480 هرتز، كما دعم تقنيات Dolby Vision وAOD وHDR 10+، بالإضافة إلى طيف الألوان 10 بت وسطوع 1,500 وحدة إضاءة، وهي تحمل ثقف للكاميرا الأمامية وتأتي محمية بطبقة Gorilla Glass Victus، وتدعم مستشعر البصمة أسفل الشاشة.

يضيف الهاتف أحدث معالج رائد من كوالكوم، Snapdragon 8 Gen 1 بدقة تصنيع 4 نانومتر، مع ذاكرة رام LPDDR5 بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 3.1 بسعة بين 128 جيجابايت و256 جيجابايت.

كذلك يضيف كاميرا ثلاثية بالخلف مع عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة بدقة 50 ميجابكسل، وأخرى للتقريب بنفس الدقة. ويدعم نظام الكاميرا الخاص بالهاتف قدرات تقريب وتركيز عالية لالتقاط صور واضحة جدًا، بالإضافة إلى دعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K. فيما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل مع دعم تقنية التعرف على الوجه.

بجانب ذلك، يوفر الهاتف بطارية 4,600 ملي أمبير/ساعة، ويدعم الشحن السريع 120 واط والشحن اللاسلكي 50 واط، والعكسي 10 واط.

مزايا أخرى مع هاتف Xiaomi 12 Pro:

معالج جديد لإدارة الشحن باسم Surge P1.

دعم تقنية الجيل الخامس 5G.

دعم شريحتي اتصال.

دعم GPS مزدوج.

بلوتوث 5.2.

تقنية NFC.

دعم IR.

دعم تقنية الاتصال WiFi 6E.

دعم 4 مكبرات صوت (اثنين لتضخيم الصوت) من هارمون كاردون.

دعم Dolby Atmos.

دعم قياس ضربات القلب عبر مستشعر البصمة.

معالج خاص بالصور.

أندرويد 12 وواجهة مستخدم MIUI 13.

التوافر

سيتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 738 دولارًا أمريكيًا لنسخة 8 جيجابايت رام و128 جيجابايت سعة تخزين، وحتى 848 دولارًا أمريكيًا لنسخة 12 جيجابايت رام و256 جيجابايت سعة تخزين، وذلك بداية من شهر يناير 2022.

هاتف Xiaomi 12

يأتي هذ الهاتف مع شاشة AMOLED بقياس 6.28 بوصة منحنية الجانبين وبدقة FHD+، وتتميز بمعدل تحديث 120 هرتز وحساسية لمس 480 هرتز، بجانب دعمها لتقنية Dolby Vision وAOD و HDR10+، وكذلك الطيف اللوني 12بت مع سطوع يصل 1,100 وحدة إضاءة. كما تأتي محمية بطبقة Gorilla Glass Victus، ودعم تقنية البصمة تحت الشاشة.

ويتميز الهاتف بنفس خيارات المعالج وسعة التخزين والرام بالهاتف الأكبر، مع معالج Snapdragon 8 Gen 1 من كوالكوم، وخيارات ذاكرة رام LPDDR5 بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 3.1 بسعة بين 128 جيجابايت و256 جيجابايت.

أما على مستوى الكاميرا، فيضيف الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وأخرى واسعة بدقة 13 ميجابكسل، وثالثة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وعلى الجهة المعاكسة كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

كما يوفر الهاتف بطارية 4,500 ملي أمبير/ ساعة، ودعم شحن سريع 67 واط، وشحن لاسلكي 50 واط، وعكسي 10 واط.

مزايا أخرى:

دعم تقنية الجيل الخامس 5G.

دعم شريحتي اتصال.

دعم GPS مزدوج.

بلوتوث 5.2.

تقنية NFC.

دعم IR.

دعم تقنية الاتصال WiFi 6.

سماعتي ستيريو من هارمون كاردون.

دعم Dolby Atmos.

دعم قياس ضربات القلب عبر مستشعر البصمة.

معالج خاص بالصور.

أندرويد 12 وواجهة مستخدم MIUI 13.

التوافر

سيتوفر هاتف شاومي بداية من يناير 2022 بسعر يبدأ من 580 دولارًا أمريكيًا لنسخة 8 جيجابايت رام و128 جيجابايت سعة تخزين، وحتى 690 دولارًا أمريكيًا لنسخة 12 جيجابايت ذاكرة رام و256 جيجابايت سعة تخزين.

هاتف Xiaomi 12X

يتميز هذا الهاتف بقدومه مع شاشة وكاميرا مشابهة لما يوفره Xiaomi 12، وكذلك الحال مع خيارات الرام وسعة التخزين، والبطارية والشحن السريع، ومعظم المزايا الأخرى، في حين يفتقر لخاصية الشحن اللاسلكي.

كما أن هذا الهاتف على عكس النسختين الأخريين يحوي معالج Snapdragon 870 5G وليس أحدث معالجات كوالكوم الرائدة.

وسيتوفر الهاتف الثالث من شاومي بداية يناير بسعر يبدأ من 500 دولار أمريكي لنسخة 8 جيجابايت رام و128 جيجابايت سعة تخزين، وحتى 600 دولار أمريكي لنسخة 12 جيجابايت رام و256 جيجابايت سعة تخزين.