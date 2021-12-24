جوجل وإنتل ولينوفو تنحسب من حضور CES 2022 بسبب متحور أوميكورن

فيما تتوجه أنظار العالم المهتم بالتقنية إلى لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية ترقبًا لمعرض CES 2022 للإلكترونيات الاستهلاكية، قررت شركة جوجل الانسحاب من الحضور للمكان بعد ساعات من إعلان إنتل وكذلك لينوفو عن خطوة مشابهة بسبب متحور كورونا الجديد، أوميكورن.

وتتخوف الشركات الثلاثة في الوقت الحالي من متحور أوميكورن الذي يتوهج بشدة في الأسابيع الأخيرة حول العالم، ما جعلها تقرر الابتعاد عن التواجد في مكان المعرض والاختلاط مع الحضور للحفاظ على سلامة الفرق المشاركة الخاصة بها.

وجاءت خطوة جوجل بالتزامن مع إعلان شركة Waymo التابعة لألفابت كذلك عدم الحضور والتواجد في المعرض المزمع إقامته بين 5-8 يناير المقبل.

من جهتها، قالت مؤسسة التقنيات الاستهلاكية المنظمة للمعرض، إنها ستستمر بخططها لإقامة المعرض بشكله الطبيعي، مؤكدة على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للسلامة في المكان. وأشارت كذلك إلى سعيها لمساعدة الشركات المنسحبة من الحضور على إمكانية إقامة فعالياتها افتراضيًا عبر الإنترنت ليتمكن الجمهور الحاضر من متابعتها.

المصدر:

Engadget