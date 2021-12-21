شاومي تحدد 28 ديسمبر للكشف عن سلسلة هواتف Xiaomi 12

تستعد شركة شاومي لاستغلال فترة العطلات بنهاية العام بطريقتها الخاصة من خلال الكشف عن أحدث هواتفها الرائدة من سلسلة Xiaomi 12 المنتظر وصولها بأحدث المزايا.

وكما هو واضح من صورة الإعلان، ستأتي السلسلة مع هاتفين، هما Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro، وبطبيعة الحال سيكون أحدهما أكبر من الآخر وربما مع كاميرا أقوى إلى حد ما، لكنهما سيتشابهان من ناحية التصميم والشاشة غالبًا، خاصة وأنها سيأتيان مه شاشة بكاميرا أمامية على شكل ثقب في الجهة العلوية، وهو تصميم تعودنا عليه مؤخرًا في الهواتف الرائدة من شركات أندرويد.

وبجانب ذلك، فمن المحتمل أن تكشف الشركة خلال مؤتمرها القادم عن نسختين أخريين من السلسلة والمتمثلة في 12X و 12 Ultra، أو ربما تكشف عنهما لاحقًا مع بداية العام المقبل لتعزيز مجموعتها المقبلة وتحفيز المستخدمين على شراء هواتف السلسلة من خلال إطلاقها على مراحل مثلما فعلت سابقًا مع سلسلة Xiaomi 11؛ حيث أطلقت أول هواتف السلسلة في ديسمبر 2020 وآخر هواتفها في شهر مارس 2021.

ويبدو أن شاومي لم تقتنع كليًا بقدرة تقنيتها للكاميرا أسفل الشاشة في الوقت الحالي، التي سبق وإطلاقها هذا العام، حيث ستأتي مع كاميرات تقليدية ظاهرة.

يُشار أن نهاية العام ستكون تنافسية جدًا للشركات الصينية بشكل خاص مع إطلاق نسبة كبيرة منها هواتفها الرائدة هذا الشهر، ومنها هواوي التي ستعلن عن هاتفها القابل للطي P50 Pocket هذا الأسبوع.

المصدر:

Ice Universe