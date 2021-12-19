كيف تحافظ على الموظف الموهوب في شركتك الناشئة؟

الشركة يجب أن تحافظ على موظفيها وبالأخص ذوي الخبرة والمهارة العالية من أن يستقيلوا من الشركة لصالح العمل في شركة أخرى، لأن استقالة الموظفين المهمين للشركة سوف يسبب خسارة كبيرة وضغط على الموظفين الآخرين.

وذلك لأن البحث عن موظف جديد يشغل المكان القديم هي عملية تكلف الكثير من المال والوقت،

ويمكن للشركة الحفاظ على موظفيها من خلال إبقائهم سعداء وتقديم مساحة لتطوير مهاراتهم، يمكنك فعل ذلك من خلال عدة أساليب هي:

حرية الرأي

مع أن الأمر قد يبدوا بسيطًا ولكن إنشاء بيئة تسمح للموظفين إبداء رأيهم بحرية هي خطوة مهمة حيث تَبين في مجموعة من الدراسات أن المنظمات التي تسمح لموظفيها بالتعبير عن رأيهم بحرية لديها معدل إنتاجية أعلى ومعدل استقالة أقل بنسبة 32%.

قد لا يعبر بعض الموظفين عن رأيهم في أمور العمل خوفًا من أن يعاقبوا، وهنا يأتي دورك في خلق بيئة آمنة ومريحة داخل الشركة.

رواتب أعلى

هذه الطريقة وحدها قد تجعل الموظفين يستمرون في العمل معك، فلماذا يستقيلون للعمل في صالح شركة تدفع رواتب أقل؟ لهذا احرص على دفع رواتب أعلى من المتوسط لموظفيك ذوي المهارة العالية ومكافئتهم بين فترة وأخرى.

بسبب الأمان المالي الذي توفره لهم، هناك عدة فوائد أخرى بالإضافة إلى بقاء الموظفين للعمل في الشركة، حيث تقلل من الضغط النفسي للموظفين مما يؤدي إلى زيادة إنتاجيتهم وتركيزهم بشكل ملحوظ.

مساحة للنمو

منذ ولادتنا ونحن ننمو جسديًا وعقليًا، يتوقف نمو جسدنا في مرحلة ما، وتبقى لنا الرغبة في التطور المهني والمعرفي.الموظفين ذوي الطموح العالي يحتاجون إلى مساحة يطورون فيها مهاراتهم وخبراتهم وينجزون مهمات لم ينجزوها من قبل.

قد يصبح العمل ممل وقد يشعر الموظف بأنه غير مهم إذا ما استمر في عمل نفس المهام مرارًا وتكرًارا لمدة طويلة وهذا ينطبق عليك أيضا كمدير، يجب أن توفر الشركة مساحة للنمو والتطور لكل فرد يعمل داخلها، فغالبية الموظفين وخاصة فئة الشباب يطمحون إلى التطور المستمر في وظائفهم.

فإذا طلب منك أحد الموظفين تغيير بعض مهامه فخذ الطلب بجدية.

التقدير

احرص على مدح موظفيك البارعين وإخبارهم بأنك تقدر العمل الذي يقومون به بين فترة وأخرى، تقديرك لموظفين شركتك قد يكون بأشكال مختلفة مثل: الاحتفال بأعياد ميلادهم، ومدح العمل الذي يقومون به، والمكافئات المالية وغيرها.

عالم النفس Ron Friedman المتخصص في تحفيز البشر يذكر في أحد كتبه أن تقدير الموظفين بأفعال وأقوال بسيطة كل فترة قصيرة يعطي نتيجة أفضل من إعطائهم مكافئة كبيرة كل سنة مثلا. ولا تنسى قول “شكرًا” عندما يفعل أحد الموظفين خدمة أو مهمة لك.

الإدارة

بالتأكيد سمعت سابقًا إن الإدارة الدقيقة للموظف تقلل من إنتاجيته وليس هذا فقط، إن الإدارة الدقيقة للموظف ذو الإنتاجية العالية قد تجعله يستقيل من الشركة.

مهمتك كمدير للمشروع هي أن تعطي المهمة للموظف وتضع توقعات واضحة حول النتائج المطلوبة، والموظف هو من سيجد طريقه الخاص في إنهاء المهمة, إذا كنت تشرح لموظفك خطوة بخطوة كيفية إنهاء مهمة ما فتوقف عن فعل ذلك فورًا.

وبالطبع يجب عليك توظيف الأشخاص المناسبين للوظيفة، أشخاص قادرين على إنجاز المهمة وحدهم بفعالية وفي الوقت المناسب.

المرونة

من الخطوات المفيدة هي توفير خيار نظام العمل عن بعد أو نظام العمل الهجين الذي يخلط بين العمل في المكاتب والعمل عن بعد.

توفير نظام مرن للعمل في شركتك يزيد من نسبة بقاء الموظفين ذو الإنتاجية العالية في شركتك.

توفير نظام عمل مرن يدعم موازنة الموظف بين حياته الشخصية وعمله وهذه نقطة مهمة، David Ballard وهو متخصص في الطب النفسي ومهتم في الجانب النفسي للموظفين يقول: “التركيز على إستخراج أكبر فائدة من الموظف لم تعد طريقة نافعة، يجب على الموظف أن يشعر بأنه جزء من المؤسسة وأن هذه المؤسسة توفر له تجربة عمل إيجابية تعتبر جزء من حياة سعيدة وذات معنى”.

قدم إجازات إضافية

قدم للموظفين الأكثر إنتاجية في شركتك أيام عطلة إضافية بين فترة وأخرى، هؤلاء هم أفضل الموظفين في شركتك، يمكنك الوثوق بانهم سيكملون عملهم على أتم وجه وسيستمتعتون أيضًا بعدة أيام مع عائلاتهم واصدقائهم.

ما هي الفوائد الأخرى لسعادة موظفين الشركة؟

سعادة الموظفين شيء ثمين للشركة لأنه يعود عليها بعدة فوائد مهمة بالإضافة إلى بقاء الموظف وعدم استاقلته، وهذه الفوائد هي:

1. الموظفين السعداء أذكى

دراسة لجامعة سوارثمور؛ الموظفين يقومون بقرارات أفضل وأذكى إذا كانوا غير معرضين للخوف والقلق، ولإزالة عامل الخوف يجب أن تضع ثقتك في الموظف وتظهر تقديرك له.

أما عامل القلق يمكنك إزالته من خلال توفير الآمان المالي للموظف وإتاحة جدول عمل مرن أكثر.

2. الموظفين السعداء أكثر إبداعًا

دراسة أخرى لشركة Adobe وجدت إن رضا الموظف يزيد من إبداعه، وإبداع الموظفين عامل مهم في نمو شركتك.

3. الموظفين السعداء يقدمون خدمة أفضل للعميل

يقدر العملاء التعامل مع الموظفين السعداء، لأنهم يهتمون أكثر بالعمل ويقدمون خدمة بجودة أكبر.

زيادة رضا العميل يزيد من أرباح شركتك ويحسن من سمعتها.

4. الموظفين الغير سعداء إنتاجيتهم أقل

في دراسة لـSocial Market Foundation، كان هناك مجموعتين الأولى قدموا لهم وجبات خفيفة وشاهدوا فيديوهات مضحكة لـ10 دقائق أما المجموعة الثانية لم يتم تقديم لها وجبات خفيفة ولم تشاهد فيديوهات مضحكة.

وجد الباحثون أن المجموعة الأولى كانوا مندمجين أكثر عندما بدأوا في العمل وكانوا منتجين أكثر من المجموعة الثانية بنسبة 12%.

5. السعادة وباء

السعادة تنتشر وتؤثر في الفريق بأكمله.

عندما تخلق بيئة عمل صحية وسعيدة سوف تعود على الشركة بالتأثير الإيجابي من نواحي عدة.

الموظفين ذوي الأداء العالي والذين يكملون عملهم دائمًا على أتم وجه ويطرحون دائمًا أفكار إبداعية تطور من العمل الشركة هم عامل قيم جدًا في الشركة، ومن أهم أسباب تطورها، لهذا يجب عليك أن تحافظ عليهم.

الكاتب: عبدالله وليد