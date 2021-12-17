أسهل الطرق لبناء موقعك الإلكتروني

إذا كنت تفكّر في إنشاء موقع إلكتروني لعملك الخاص أو لشركتك فهذا أمر جيّد وسيساعدك على النمو بأعمالك، ولكن الأمر السيء هو “كيف ستقوم بذلك؟”

والحقيقة أن عملية إنشاء موقع إلكتروني ليست بالأمر الصعب الذي قد تعتقده، فهناك الكثير من الخيارات أمامك، ولكل منها مميزاتها وسلبياتها، هل ستقوم بتعيين مبرمج محترف لتصميم الموقع؟ أم يمكنك القيام بذلك بنفسك؟ وهل القيام بذلك يتطلّب مالا؟ أم يمكنك إنشاء موقع إلكتروني احترافي بشكل مجاني؟

جميع تلك الأسئلة يمكنها أن تجعلك في حالة حيرة وتردّد، لذا فإننا في هذه المقالة سنجيبك على جميع تلك الأسئلة، وسنقدّم لك أسهل طريقة لإنشاء موقعك الإلكتروني،

الخيارات المتاحة لإنشاء موقعك الإلكتروني.

إذا قررت إنشاء موقع إلكتروني فأمامك خيارين:

1 – ابحث عن مصمم مواقع

إذا كنتَ لا ترغب في تولّي مهمة إنشاء الموقع بنفسك، فيمكنك التعاقد مع شخص متخصص في تصميم المواقع الإلكترونية ليقوم بالأمر نيابة عنك.

وهؤلاء المصممون بالفعل خيار رائع لأصحاب الأعمال المتوسطة والكبيرة للحصول على موقع ويب احترافي مُميز وفريد ومُصمَّم خصيصا ليناسب أعمالك، وكل ذلك دون تضيّع وقتا أو مجهودا، فكل ما عليك فعله هو إخبار المصمم أو المبرمج بما تريده بالضبط، وسيقوم هو ببقية الخطوات لبناء الموقع وتسليمه لك.

2 – استخدم أداة بناء مواقع.

أدوات إنشاء مواقع الويب هي الأدوات التي تتيح لك العديد من القوالب والعناصر والأدوات التي تساعد المستخدمين على إنشاء صفحات ويب بدون الحاجة إلى تعلّم أو استخدام أي من لغات البرمجة، وتشترك جميعها في كونها سهلة الاستخدام ومُتاحة للجميع، حتى لا يضطر الشخص المبتديء إلى قضاء وقت طويل في إنشاء الموقع الخاص به.

كل ما عليك فعله هو استخدام القوالب الجاهزة والمكونات التي توفّرها تلك الأدوات، وكونها أدوات جاهزة لا تعني أنها مقيدة ومحددة، بل أن هناك مساحة كبيرة للإبداع والتغيير.

بالتأكيد أنك تعرّفت الآن بنفسك على الخيار الأسهل، بالطبع إنه استخدام أدوات بناء المواقع، وحتى نزيد من سهولة الأمر، فدعني أخبرك أن هناك أدوات وبرامج وتطبيقات إنشاء مواقع مجانية ومفتوحة المصدر، لذا تعال لنلقِ نظرة على بعض الأدوات المتاحة في السوق.

أفضل 5 برامج مفتوحة المصدر لإنشاء المواقع.

هناك الكثير من الأدوات التي تساعدك على إنشاء موقعك الإلكتروني بسهولة، ولكننا سنركّز هنا على الأدوات مفتوحة المصدر والمجانية.

1 – دوربال Droopler

وهو أحد إصدارات دروبال drupal والذي صُمِّم خصيصا للمساعدة في إنشاء المواقع، إنه عبارة عن مجموعة كاملة من الوظائف والمكونات والأدوات واسعة النطاق التي تمكّنك من إنشاء مواقع الويب دون الحاجة إلى استخدام البرمجة في أي شيء.

فمثلا، هناك أكثر من 10 عناصر منفصلة يمكنك استخدامها، مثل:

Banner: والتي تتيح لك إضافة صورة كبيرة في بداية صفحة الويب مع محتوى نصي بحجم كبير.

form: والذي يمكّنك من وضع نموذج من أي نوع وإضافة عنوان وخلفية للنموح

gallery: وهو عبارة عن معرض صور يمكنك من خلاله عرض الصور الخاصة بك على شكل صور مصغَّرة.

sidebar embed paragraph: يسمح لك هذا العنصر بإضافة أطار خارجي لصفحة الويب الخاصة بك كذلك الإطار الموجود في موقع يوتيوب.

ولإنشاء موقع الويب الخاص بك، يمكنك استخدام قالب افتراضي، ومن ثم تحرير عناصره بسهولة، وإنشاء كل صفحة بالطريقة التي تريدها، وبعد كل ذلك، تأكد أنك ستحصل على صفحات جيدة سريعة الإستجابة على الكمبيوتر والجوال والجهاز اللوحي.

تحسين محركات البحث.

ومن أهم مميزات دروبلر Droopler هو حرصه على قواعد ال SEO التي تدفع بموقعك إلى النتائج الأولى، حيث يمكنك إضافة meta tag لكل صفحة واختيار عناوين صفحات قصيرة ومنظّمة، بالإضافة إلى أنه يمكنك تثبيت google analytics وربطه بدروبلر Droopler لمعرفة ومتابعة أداء موقعك.

التجارة الإلكترونية.

وهنا يكفي تثبيت drupal commerce للحصول على متجر إلكتروني جاهز عبر الإنترنت، وبما أن تلك الأداة تعتمد على أداة إدارة المحتوى دروبال، فإنه يمكنك استخدام المزايا الأخرى التي يقدّمها دروبال إلى مواقع التجارة الإلكترونية مثل أنظمة الدفع وخيارات الشحن.

2 – جوملا Joomla

وهو أداة مجانية مفتوحة المصدر تُستخدم لإنشاء مواقع الويب، حيث تتيح لك تلك الأداة أنشاء المحتوى وإدارته ونشره على الموقع بسهولة، فبمجرد تثبيت تلك الأداة ستجد أمامك عدة قوالب افتراضية، يمكنك اختيار إحداها وتعديل الخطوط والألوان والمحتوى دون استخدام البرمجة.

دعنا نلقي نظرة على بعض مميزات جوملا Joomla :

أدوات النشر: تسمح لك أدوات النشر على جوملا Joomla بجدولة ما تريد نشره من مقالات في اليوم الذي تريده.

محرر وسائط: وهي أداة إضافية لإدارة الصور والوسائط الأخرى.

تحسين محركات البحث: يمكّنك جوملا Joomla من اختيار عناوين URL جيدة، وإضافة أوصاف كلمات رئيسية تساعد على تحسين ال SEO الخاص بموقعك.

وهناك العديد من الميزات الأخرى التي يوفّرها جوملا Joomla ، ولكن يتطلّب ذلك تثبيت ملاحق مخصصة لتلك الميزات الجديدة.

3 – microweber.org

هي أداة مفتوحة المصدر لإنشاء مواقع الويب، تم إنشاؤها باستخدام إطار عمل يسمى laraval والذي يحتوي على قالب افتراضي يسمى Dream، والذي يحتوي على أكثر من 10 تخطيطات للصفحات المختلفة مثل: من نحن، معرض الأعمال، تواصل معنا، المتجر، وغيرها من الصفحات.

يتميّز microweber.org عن غيره من الأدوات في كونه يحتوي على على:

مدونة: والتي يمكنك من خلالها إنشاء مدوّنة لشركتك وكتابة المقالات وإضافة الصور ومقاطع الفيديو من خلال السحب والإفلات.

التخطيط الديناميكي: يمكنك تطبيق أي عنصر في المكان الذي تريده في الصفحة من خلال السحب والإفلات فقط.

متجر أونلاين: ويتضمن ذلك إمكانية تحميل منتجاتك وإدارة طلباتك وطرق الدفع والإحصائيات الخاصة بزيارات الموقع والشراء.

4 – ووردبريس wordpress

وهو المثال الأكثر شهرة لأدوات إنشاء مواقع الويب مفتوحة المصدر، ومبدئيًا: فإن هناك أكثر من 8 آلاف سمة theme مجانية لموقعك الإلكتروني متاحة على ووردبريس، كما يمكنك إيجاد سمات أخرى مدفوعة، اختر منها ما شئت.

وفيما يتعلّق بمحتوى الموقع ذاته فإن ووردبريس يمكّنك من إنشاء وتعديل الصفحات والمنشورات والمدونات باستخدام محرّر ووردبريس الذي يتحكّم في كل جزء من صفحة الويب.

وبالنسبة للمقالات والتدوينات، فإنك ستحصل على عدد غير قليل من مميزات أدوات كتابة المحتوى وجدولة النشر، بالإضافة إلى ميزة تعيين الأدوار على موقع الويب الخاص بك، مثل المسؤول والمحرر والمساهم، كل منهم يمكنه القيام بأوامر معينة فقط على الموقع.

5 – publii

وهي أداة مجانية مفتوحة المصدر لإنشاء المواقع الإلكترونية، حيث تساعدك على إنشاء صفحات HTML من مكونات وقوالب جاهزة، ستحتاج فقط إلى تنزيل تطبيق publii المخصص لإنشاء المحتوى وتصميمه، ومن ثم بمجرد النقر فوق الزر المخصص للنشر فسوف يتم عرض الملفات وتحميلها على الخادم الخاص بموقعك الإلكتروني.

أسهل طريقة لإنشاء موقعك الإلكتروني.

بعدما تعرّفنا على بعض أدوات وتطبيقات إنشاء المواقع مفتوحة المصدر، تعال لنتناول خطوات إنشاء المواقع من خلال تلك الأدوات بالترتيب.

1 – اختر أفضل أداة إنشاء مواقع.

ليست هناك إجابة ثابتة لذلك، فمع توافر العديد من الخيارات كما ذكرنا، إلا أنَّ هناك مميزات خاصة بكل أداة، يمكنك الإطلاع عليها وتجربة بعضها من أجل الإستقرار على الأداة الأفضل، والأفضل هنا لا يعني أفضل أداة على الإطلاق، بل الأداة الأفضل بالنسبة لك ولنشاطك.

2 – اختر القالب المناسب لموقعك الإلكتروني.

حدد الغرض من موقعك الإلكتروني، هل ستنشيء متجر إلكتروني؟ مدونة؟ مطعم؟ صفحة لعرض خدمات الشركة؟

كل اختيار من هذه الإختيارات ينقلك إلى عدد من القوالب مختلفة عن الأخرى، كل ما عليك هو اختيار الأفضل، وبمجرد اختيار واحد منهم ستتحول تلقائيا إلى العمل عليه وتغيير محتواه.

وإذا لم تعجبك أي من القوالب المتاحة، فاختر نموذجا فارغا وابدأ في تصميمه بنفسك واختيار العناصر وتنظيمها لإنشاء الصفحة من الصفر.

3 – حرّر موقعك الإلكتروني.

بعد أن اخترت القالب أو النموذج فإننا ننتقل إلى الجزء الفعلي للعمل، وهو تحرير تلك القوالب وملئها بالمحتوى المخصص الذي تريده لموقعك، فعند تحميل القالب سيكون مليء بالكلمات والصور الجاهزة التي يمكنك تعديلها حسب رغبتك، بداية من إضافة النصوص والصور وحتى إضافة عناصر جديدة تماما بسهولة من خلال السحب والإفلات فقط.

4 – أنشيء اسم مجال Domain

عندما نتحدّث عن اسم المجال فهذا يعني عنوان الويب الموجود أعلى المتصفح، ويجب أن يكون متوافقا مع اسم نشاطك التجاري حتى يعثر عليك عملاؤك بسهولة، وهنا وللمرة الأولى يتوجّب عليك الدفع لتوفير اسم مجال وربطه بموقعك الإلكتروني.

5 – انشر الموقع

هذا كل ما في الأمر، مع تحميل المحتوى وإتقان التصميم وتوفير اسم النطاق، فأنت الىن جاهز لنشر موقعك حتى يراه الناس، ألقِ عليه نظرة أخيرة لتجنّب الأخطاء الإملائية، ثم انشره.

ولا تنسَ المراجعة والتحديث، فالعالم يتغيّر كل يوم، والعملاء ينتظرون شيئا جديدا في كل مرة يتصفّحون بها الموقع، لذا لا تتوقّف عن تصحيح الأخطاء وإضافة الجديد كل يوم إلى موقعك الإلكتروني.

كلمة أخيرة.

بالتأكيد أنك تعلّمت الآن أن إنشاء الموقع الإلكتروني ليس بالأمر الصعب، فقد عرضنا عليك الطريقة الأسهل للقيام بذلك، والتي لا تتطلّب مالا، تتطلّب فقط بعض الجهد الذي لن يمثّل عبئا عليك.

ابدأ الآن في انشاء موقعك الإلكتروني دون خوف، واستخدم أحد أدوات إنشاء المواقع مفتوحة المصدر، واستعن بذلك المقال في جميع الخطوات.

الكاتب : أحمد عبد الخالق

