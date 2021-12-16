ريديت تعمل على طرح أسهمها في البورصة في شهر مارس بتقييم 15 مليار دولار

رغم كونها من أكبر الشبكات الاجتماعية وأشهرها، إلا أن شركة ريديت تُعد شركة خاصة حتى الآن، لكنها تسعى لتغيير ذلك قريبًا من خلال إعلانها عن تقدمها بطلب إلى لجنة البورصة الأمريكية لطرح أسهمها للاكتتاب.

ولم تكشف الشركة الكثير من التفاصيل حول طرح أسهمها في البورصة وكيف ستقوم بذلك، لكن المعروف حاليًا هو جمعها استثمارات بقيمة 700 مليون دولار أمريكي قبل هذه الخطوة وبالتحديد في شهر أغسطس، وارتفاع تقييمها إلى 10 مليارات دولار أمريكي بعدها قبل خطوتها لطرح أسهمها للاكتتاب.

وتأمل ريديت أن تتم عملية الطرح في شهر مارس المقبل، ومعه يرتفع تقييمها إلى 15 مليار دولار أمريكي بحلول عملية الطرح وفقًا لما أشار له تقرير وكالة رويترز للأنباء، لكن ذلك ليس أكيدًا – فربما ترتفع أو تنخفض القيمة المستهدفة وقتها.

المصدر:

Reddit