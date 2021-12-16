تيك توك تعلن عن تطبيق بث مباشر لأجهزة ويندوز باسم TikTok Live Studio

ما الذي تهدف تيك توك لتحقيقه بعد؟ بعد نموها الهائل في السنوات الماضية منذ إطلاق تطبيقها لمقاطع الفيديو ومنافسة منصات مثل يوتيوب وانستجرام بقوة، تخطط الشركة لدخول مجال تنافسي جديد من خلال البث المباشر مع منصة TikTok Live Studio.

وأعلنت تيك توك عن تطبيق بث مباشر في مرحلته الاختبارية مخصص لأجهزة ويندوز، بحيث يمكن للمستخدمين تحميله وتثبيته على أجهزتهم وتجربته لبدء البث بعد تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بتيك توك.

يُمكن تطبيق تيك توك الجديد المستخدمين من القيام بالبث سريعًا، كما يسمح لأصحاب البث بالتواصل مع المشاهدين عبر المحادثة، وكذلك عمل بث مباشر تقليدي، أو بث محتوى من جهاز الكمبيوتر، أو الهاتف، أو من جهاز الألعاب. ما يعني توفير حلول بث مختلفة للمستخدمين.

وعلى ما يبدو أن الشركة ترغب بتوفير منصة لمستخدميها للقيام بالبث المباشر خاصة من صانعي المحتوى المشهورين، فبدلًا من قيامهم بالبث عبر منصات مثل تويتش ويوتيوب، يمكنهم الآن البث مباشرة من حساباتهم الأصلية باستخدام تطبيق أو منصة TikTok Live Studio.

ويوفر التطبيق بالعادة أدوات للبث المباشر تساعد المستخدمين في الترويج لمحتواهم والبث بطرق تقليدية عبر الهواتف، لكن وجود تطبيق TikTok Live Studio يعني أن عملية البث لن تقتصر على البث التقليدي بل ستتوسع لتصبح قريبة من منصات مثل تويتش تتيح البث بطرق أكثر احترافية وتنوع.

يُشار أن الشركة أخبرت موقع TechCrunch بأن اختبار التطبيق الجديد لا يعني إطلاقه قريبًا، حيث تقوم باختبار العديد من المزايا بين الحين والآخر ومنها ما يتم إطلاقه ومنها يقتصر على مرحلة الاختبار.

المصدر:

TechCrunch