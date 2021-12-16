آبل تؤجل عودة الموظفين إلى مقرات الشركة حتى اشعار آخر

يبدو وأن تداعيات جائحة كورونا ما زالت تلقي بظلالها على شركات التقنية الكبرى في الولايات المتحدة، ففي كل مرة يتم تحديد موعد لعودة العمل من مقرات الشركة يتم تأجيل العودة لإشعار آخر بسبب وجود متحور جديد أو عدم ضمان السلامة الكافية للموظفين، وشركة آبل واحدة من تلك الشركات.

فقد قررت آبل تأجيل عودة موظفيها لمقرات الشركة للمرة الرابعة بعد أن كانت العودة المنتظرة في فبراير 2022، لتكون العودة مجهولة الآن مع ظهور متحور أوميكورن الجديد.

كانت الشركة تخطط لعودة موظفيها في سبتمبر 2021 لكنها لاحقًا أجلت العودة بسبب متحور دلتا إلى يناير، ففبراير 2022، والآن تؤجلها لإشعار آخر بسبب أوميكورن.

ويقوم معظم موظفي آبل بأعمالهم من المنزل من خلال العمل عن بعد عبر منصات تنظيم وإدارة الأعمال مثل سلاك أو التواصل المباشر، وعلى ما يبدو أن هذه الآلية ستستمر إلى فترة أطول مع التأجيل الأخير.

وفي وقت سابق من هذا العام قررت الشركة افتتاح بعض متاجرها في الولايات المتحدة والعالم بسبب تراجع الجائحة، لكنها أغلقت خلال الأسبوع الماضي ثلاثة متاجر في الولايات المتحدة بسبب وجود حالات كورونا بين موظفيها.

يُشار أن شركات مثل فيس بوك، ألفابت، وأوبر قد قررت سابقًا تأجيل عودة موظفيها للعمل من مقرات الشركة بسبب ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا وعدم ضمان السلامة الكافية للموظفين عند عودتهم لمقرات الشركة، وهو الأمر الذي ربما تنتهجه شركات أخرى قريبًا.

المصدر:

WSJ