بروجكتر BenQ GV30 المحمول يوفر تجربة مميزة بأي مكان

هل أردت في يوم من الأيام الذهاب في رحلة أو للتخييم ورغبت بوجود شاشة عرض كبيرة أو جهاز لمتابعة بعض الأعمال الترفيهية ولم يكن هناك خيارات متوفرة تساعد بإكمال التجربة؟ إذا كان ذلك حدث فعلًا، فربما كان عليك شراء بروجكتر محمول لتأدية الغرض، فالجهاز سيوفر لك تجربة مشاهدة وصوت تضيف الكثير لرحلتك، خاصة إذا كان بمواصفات BenQ GV30.

يأتي جهاز BenQ GV30 مع مزايا متعددة تساعد في قضاء وقت مميز، حيث يحمل مكبرات صوت مناسبة للحفلات أو لمتابعة الأحداث المختلفة أثناء الرحلات أو التخييم وهي مدعومة بتقنيات Extra Bass. وبجانب الصوت، فإن الجهاز بطبيعة الحال يوفر تجربة مشاهدة مميزة مع دقة 720 بكسل وإمكانية تصغير أو تكبير شاشة العرض لتصل حتى 100 بوصة وقوة إضاءة 300 لومن، ما يجعلها مناسبة في أي مكان.

وما يجعل هذا البروجكتر مميز أكثر، هو تمتعه بنظام تلفزيون أندرويد الذكي، ما يعني إمكانية الاستفادة منه في متابعة مختلف التطبيقات لمشاهدة الأحداث والفعاليات والأعمال الترفيهية، فيمكن على سبيل المثال استخدامه لتحميل تطبيق نتفليكس ومشاهدة الفيلم أو المسلسل المفضل في المنزل أو في الرحلة أو أي مكان آخر، وهو الحال مع التطبيقات الأخرى مثل ديزني وHBO، وربما تطبيقات مشاهدة المباريات لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء. وسيساعد دعم الجهاز لزاوية عرض 135 درجة مع خاصية الضبط التلقائي وتصحيح الانحراف للصورة في ضمان الاستفادة من أفضل تجربة.

يضيف BenQ GV30 مزايا أخرى ليكون بروجكتر محمول مميز من خلال إضافة دعم لتقنية بلوتوث ومنافذ HDMI، وكذلك دعم الإنترنت، ومنافذ USB-C DisplayPort، وقارئ بطاقات الذاكرة، ما يجعله مهيأ لعرض المحتوى عبر أي طريقة ممكنة.

وتتوفر جميع المزايا السابقة وغيرها في تصميم أنيق أشبه بسماعة أو مكبر صوتي يمكن وضعه بأي مكان، حيث يحمل سماعتين على الجانبين، وعدسة جهاز العرض في الزاوية العلوية بطريقة غير ظاهرة تقريبًا بفضل التصميم، كما يأتي مع حزام جلدي للمساعدة في حمله من الأعلى بطريقة سهلة.

ربما بوجود بروجكتر محمول وخاصة BenQ GV30 لن تحمل هم حمل شاشة تلفزيون أو لابتوب أو أي جهاز يحمل شاشة أخرى في رحلتك، لأن البروجكتر سيوفر تجربة ممتعة من خلال تمتعه بنظام أندرويد وقدرته على عرض الأحداث بطريقة مميزة تجعل حتى أكبر عدد من الناس قادر على متابعتها.