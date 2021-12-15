أوبو تكشف عن هاتفها القابل للطي Find N بسعر يبدأ من 1,210 دولارات

لحقت شركة أوبو بركب مصنعي الهواتف القابلة للطي رسميًا اليوم من خلال طرح هاتفها Find N مع مزايا منوعة لكن بسعر أقل من المنافسين؛ على رأسهم سامسونج وكذلك هواوي وشاومي.

يعمل هاتف أوبو بنفس آلية سلسلة جالكسي فولد من سامسونج، حيث يحوي شاشة خارجية AMOLED بقياس 5.49 بوصة بالوضع الطبيعي في الواجهة بأبعاد 9:18 ودقة 1,972×988 بكسل بسرعة تحديث 60 هرتز محمية بطبقة زجاج Gorilla Glass Victus، وعند فتحه تظهر لنا شاشة مرنة بقياس 7.1 بوصة من نوع AMOLED بسرعة تحديث 120 هرتز أطلقت عليها الشركة اسم Serene Display، وهي تأتي بأبعاد 9:8:4، وبدقة 1,920×1,792 بكسل، وتدعم تقنية HDR10+، وتأتي محمية بطبقة Gorilla Glass Victus كذلك.

تشير الشركة إلى أن تصميم هاتفها يقلل من ظهور مكان العمود الرئيس بالهاتف في مكان الطي بنسبة أقل 80% من الهواتف الأخرى في السوق، ما يجعله غير ملاحظ تقريبًا بالوضع الطبيعي، وتقول إنه حصل على اعتماد TÜV Rheinland. كما أنه يتحمل أكثر من 200 ألف عملية طي دون مشاكل حتى على درجات حرارة أقل من 4 مئوية. لكنه في نفس الوقت لم يوفر معيارًا لمقاومة الماء، إلا أن الشركة صرحت باجتياز هاتفها لاختبارات الرطوبة والرذاذ الخاصة بها.

يضيف هاتف Oppo Find N معالج كوالكوم Snapdragon 888 – أي المعالج الرائد السابق من كوالكوم. ويأتي هذا المعالج رفقة ذاكرة رام من نوع LPDDR5 بسعة تصل حتى 12 جيجابايت، وسعة تخزين تصل حتى 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

وبجانب ذلك، يوفر الهاتف كاميرا ثلاثية بالخلف مع عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تحمل مستشعر سوني IMX766، وعدسة واسعة جدًا بدقة 16 ميجابكسل مع مستشعر سوني IMX481، فيما تأتي العدسة الثاثة مع مستشعر سامسونج S5K3M5 للتصوير العميق والقريب. على الجهة الأخرى يحمل الهاتف كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل من الأمام، وكاميرا مشابهة كذلك في الشاشة الداخلية.

وتبلغ سعة البطارية 4,500 ملي أمبير/ ساعة، ويدعم الشحن السريع SuperVOOC بقوة 33 واط، والشحن اللاسلكي AirVOOC بقوة 15 واط.

مزايا أخرى في هاتف أوبو Oppo Find N:

أندرويد 11 مع واجهة مستخدم ColorOS 12.

وضع FlexForm Mode الذي يتيح استخدام الهاتف كجهاز لابتوب صغير.

دعم الجيل الخامس 5G.

بصمة على الجانب مع زر التشغيل.

منفذ USB C 2.0.

تقنية GPS مزدوج.

دعم تقنية NFC.

سماعات ستيريو.

بلوتوث 5.2.

تقنية WiFi 6.

يضيف الهاتف ميزة أخرى في الشحن من خلال توفيره خاصية الشحن العكسي بقوة 10 واط، لشحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا.

سعر وتوافر Oppo Find N:

سيتوفر هاتف Oppo Find N في الصين في الأسبوع المقبل، وهو متاح حاليًا للطلب المسبق، ومن الممكن توفره لاحقًا خارجها.

وسيأتي الهاتف بسعر يبدأ من 1,210 دولارات تقريبًا لنسخة 8 جيجابايت رام و256 جيجابايت سعة تخزين، وبسعر 1,410 دولارات لنسخة 12 جيجابايت رام و512 جيجابايت سعة تخزين. وسيكون متاحًا باللون الأبيض، الأسود، والبنفسجي.

المصدر:

OPPO