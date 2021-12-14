هواوي ستكشف عن هاتفها القابل للطي P50 Pocket وساعتها الذكية Watch D في 23 ديسمبر

تستعد شركة هواوي لتعزيز سلسلة منتجاتها مع هاتف جديد قابل للطي وساعة ذكية قبل نهاية العام، حيث أعلنت عن مؤتمر صحفي في 23 ديسمبر للكشف عن الهاتف القابل للطي P50 Pocket وساعتها الذكية Watch D.

وكما يظهر من صور الإعلان والاسم، فإن الهاف القابل للطي P50 Pocket سيكون أشبه لهاتف سامسونج جالكسي زي فليب، حيث يمكن طيه وحمله بسهولة في الجيب بفضل طريقة الطي الطولية التي تجعل من حجمه صغيرًا، لكن المواصفات الأخرى مثل الشاشة والكاميرا والمعالج لا تبدو واضحة حتى الآن.

على نفس الجانب، تحمل ساعة هواوي Watch D تصميمًا مستطيلًا مع زرين على الجانب للعودة للواجهة الرئيسية والاستفادة من خدمات الشركة، وعلى ما يبدو أنها ستأتي مع حزام مطاطي، وستأتي في الغالب مع مستشعرات لقياس السكر في الدم والتخطيط الكهربائي للقلب.