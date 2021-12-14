إل جي تكشف عن تلفاز StanbyME المتنقل بشاشة 27 بوصة

ابتكارات شركة إل جي الكورية في الأجهزة المنزلية وخاصة أجهزة التلفاز لا تتوقف أبدًا، وهذه المرة مع تلفاز StanbyME الجديد المتحرك.

يأتي جهاز StanbyME مع شاشة بقياس 27 بوصة محمولة على حامل بعجلات بحيث يمكن نقله بسهولة لأي مكان في المنزل للحصول على تجربة مشاهدة ممتعة من أي مكان، ويسمح الحامل للمستخدمين بالتحكم بالارتفاع وزاوية الشاشة وفقًا للحاجة، وحتى إمكانية تفعيلها بالوضع العمودي أو الأفقي.

سيوفر جهاز إل جي تجربة مميزة لكنها ستكون لمدة لا تتجاوز 3 ساعات على البطارية أثناء التنقل، وبالتالي ستكون هناك حاجة لشحنه مجددًا أو المشاهدة أثناء وضعه بقابس الكهرباء.

يمكن استخدام الجهاز لمتابعة أفضل العروض عبر خدمات التلفزة والمحتوى مثل نتفليكس وأمازون برايم، كما يمكن كذلك الاستفادة منها كشاشة ذكية لتصفح التطبيقات، أو حتى استخدامها كشاشة مؤتمرات ومكالمات فيديو خاصة مع وجود حامل للهاتف يمكن تثبيته في أعلى الشاشة ووصله معها لإجراء المكالمات أو عمل المقابلات.

وبجانب ذلك، فإن الجهاز الجديد من إل جي يمكن استخدامه في أمور أخرى من خلال ربطه مع اللابتوب للحصول على شاشة أكبر وتجربة أفضل للعب، أو استخدامه مع جهاز الحاسوب لهذا الغرض. وذلك من خلال طرق مختلفة سواء عبر الاتصال اللاسلكي أو من خلال الربط باستخدام منافذ USB أو حتى منافذ HDMI.

ستوفر شاشة تلفاز StanbyME خاصية اللمس للتصفح والتحكم بالجهاز وكذلك ميزة التحكم بالإيماءات، بجانب وجود ريموت تحكم عن بعد كما هو الحال مع معظم أجهزة التلفاز.

المصدر:

Engadget