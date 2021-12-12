فريق 22Pixels Games السعودي يطلق لعبة الحركة Kidvio

أعلن فريق تطوير الألعاب السعودي الناشئ، 22 Pixels Games ، عن إطلاق لعبة Kidvio على الهواتف المحمولة، وهي أولى ألعاب الفريق.

تعتبر لعبة Kidvio لعبة حركة وقفز تعتمد على الوقت والتركيز في طريقة لعبها، وتتميز اللعبة برسومات مميزة ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربتها على الهواتف الذكية على نظامي أندرويد و iOS على حد سواء.

يجدر الذكر أن اللعبة غير متاحة بشكل مجاني وتتوفر للشراء مقابل 1.99 دولارًا أمريكيًا، لكن متابعو عالم التقنية سيحصلون على تجربتها دون الحاجة لدفع المبلغ من خلال أكواد الخصم الذي وفرها فريق تطوير لعبة Kidvio لمتابعي الموقع. حيث يمكن لمستخدمي متجر آبل الاستفادة من الكودين ( EP3J646K67Y7 و 4M4999ELKXX3)، فيما يمكن لمستخدمي متجر جوجل بلاي الاستفادة من (JR771Q0LPM11AD2ADRGVA2N و EBCUDECA0QFTZLH4Y55DVWG).