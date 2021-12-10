موتورولا تكشف عن هاتف Motorola Edge X30 مع نسخة خاصة بكاميرا تحت الشاشة

كشفت شركة موتورولا عن أحدث هواتفها الرائدة الذي يتمثل في Motorola Edge X30 مع مزايا قوية، أبزرها خيار وجود كاميرا تحت الشاشة، لتتبع بذلك شركة سامسونج وشاومي وZTE في هذا الأمر.

يتميز هاتف موتورولا الجديد بشاشة 6.8 بوصة من نوع OLED وبدقة FHD+، وتوفر معدل تحديث 144 هرتز مع حساسية لمس 567 هرتز، وستدعم الشاشة تقنية HDR10+، ما يجعلها مثالية لتجربة الألعاب والاستخدام باستثناء عدم دعمها لمستشعر البصمة تحتها.

وسيضيف الهاتف معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 1 الذي تم تصنيعه بدقة 4 نانومتر وأعلنت عنه الشركة في بداية الشهر ليكون أول هاتف في العالم يحمل المعالج الأقوى من كوالكوم، وسيضيف معه ذاكرة رام LPDDR5 بخيارات 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، وسعة من نوع UFS 3.1 بخيارات 128 جيجابايت و256 جيجابايت.

وسيحمل هاتف Motorola Edge X30 نظام كاميرا ثلاثي بالخلف مع عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وأخرى واسعة بدقة 50 ميجابكسل، وثالثة للتصوير القريب والتركيز بدقة 2 ميجابكسل – سيكون بإمكان هذه الكاميرات تصوير فيديو بدقة 8K على سرعة 24 إطارًا في الثانية، بجانب التقاط صورًا واضحة. فيما تتواجد على الجهة المعاكسة كاميرا سيلفي قوية جدًا بدقة 60 ميجابكسل.

وبجانب ذلك، سيوفر الهاتف بطارية 5,000 ملي أمبير/ ساعة، وسيدعم تقنية الشحن السريع TurboPower بقوة 68 واط، بإمكانها شحن كامل بطارية الهاتف خلال 35 دقيقة.

مزايا أخرى في هاتف موتورولا Motorola Edge X30:

دعم تقنية الجيل الخامس 5G.

أندرويد 12 مع واجهة مستخدم My UX 3.0.

وجود بصمة على الجانب.

دعم شريحتا اتصال.

تقنية بلوتوث 5.2.

تقنية WiFi 6.

سماعات ستيريو.

تقنية الصوت Dolby Atmos.

معيار مقاومة الماء.

التوافر:

سيتوفر الهاتف الجديد من موتورولا باللونين الأبيض والأسود بداية من الأسبوع القادم بداية من الصين، وبالتحديد في 15 ديسمبر.

فيما سيكون متاحًا للشراء بداية من 500 دولار أمريكي تقريبًا للنسخة الأساسية مع 8 جيجابايت ذاكرة و128 سعة تخزين بكاميرا سيلفي تقليدية، وحتى 630 دولارًا أمريكيًا لنسخة 12 جيجابايت رام و256 جيجابايت سعة تخزين بكاميرا تحت الشاشة.

المصدر:

GSMArena