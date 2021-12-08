فيس بوك تختبر “الوضع الاحترافي” لمساعدة صانعي المحتوى على تحقيق الدخل

تختبر شركة فيس بوك المزيد من السُبل لصانعي المحتوى من أجل تحقيق الدخل عبر منصتها، وذلك من خلال “الوضع الاحترافي” مع مزايا تسمح لهم بالاستفادة منها للربح.

وسيتمكن صانعو المحتوى المؤهلين لتحقيق الدخل عبر الوضع الجديد من استغلال المزايا لتفعيل الربح عبر حساباتهم دون الحاجة لإنشاء صفحات منفصلة تسمح لهم بالترويج لمحتواهم.

ستشمل المزايا الجديدة آلية خاصة بالمكافآت من خلال برنامج نجوم أو Stars لتحقيق الدخل بناء على نشاط صانعي المحتوى، وكذلك إمكانية تحقيق صانعي المحتوى لدخل يصل 35 ألف دولار أمريكي شهريًا من خلال برنامج المكافآت حسب عدد المشاهدات لمقاطع Reels الخاصة بهم – كان هذا البرنامج متاح لأولئك الذين يمتلكون صفحات منفصلة، لكنه سيتاح الآن لصانعي المحتوى دون الحاجة لإنشاء تلك الصفحات.

وتخطط الشركة لتحفيز المستخدمين على إنشاء مقاطع فيديو Reels أطول قليلًا، حيث تهدف لرفع المدة المتاحة لإنشاء هذا النوع من المقاطع على فيس بوك لأكثر من 60 ثانية، ما يتيح لصانعي المحتوى إنشاء مقاطع مجمعة بطريقة أفضل.

وسيوفر “الوضع الاحترافي” من فيس بوك معلومات وتحليلات مشابهة لتلك المتوفرة على الصفحات، بحيث تتيح لصانعي المحتوى معرفة نسبة المشاهدات والتفاعل مع مقاطعهم ومعدل وصولها للجمهور.

تأتي هذه الخطوات بعد إعلان الشركة وضعها مليار دولار أمريكي للاستثمار في صناعة المحتوى وتحفيز المؤثرين وصانعي المحتوى على زيادة تفاعلهم وانتاجهم من خلال دعمهم ماليًا.

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