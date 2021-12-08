تويتر تختبر آلية مختلفة للإبلاغ عن التغريدات وخيارات لتحديد المحتوى الحساس قبل نشره

تعمل منصة تويتر على توفير طريقة جديدة لإجراءات الإبلاغ عن التغريدات الضارة أو التي تقدم محتوى غير صحي على المنصة، حيث بدأت في اختبار هذه الطريقة لبعض المستخدمين.

ستشمل الطريقة الجديدة 4 خطوات من الخيارات، بحيث يتم تحديد الشخص الذي يمكن أن تكون التغريدة مضرة أو مهاجمة له، ومن ثم في ثاني مرحلة اختيار نوع التغريدة إذا كانت تهاجم شخصًا مباشرة أو تحوي أي شيء يتعلق بزيادة الكراهية بين المستخدمين، أو إذا كانت تضم محتوى وهمي، أو محتوى ضار آخر، أو حتى محتوى حساس لا يتلاءم مع المنصة.

بعدها سينتقل المستخدم لخطوة جديدة لبحث كيف يقوم الشخص المبلغ عنه بهذه الأشياء غير الصحية أو الضارة، سواء كان يهاجم مباشرة أو يتمنى السوء لشخص أو مجموعة ما، أو يقلل من الناس، أو ينشر الخوف بين بعض المستخدمين، أو حتى تحريض البعض على نشر العنف والكراهية، وغيرها من الخيارات.

بعد ذلك، سيصل المستخدم للمرحلة الرابعة والأخيرة لمراجعة الإبلاغ وتأكيد العملية، حيث يظهر فيها جميع خيارات المستخدم ومثال على التغريدات من هذا النوع للتأكد أنها تتشابه مع هدف الإبلاغ من عدمه.

ستساعد هذه الخطوة تويتر في تحسين طريقة الإبلاغ عن التغريدة وتحسين بيئة الاستخدام حسب وصفها، وهو أمر تحتاج إليه بشدة خاصة مع المشاكل الكثيرة التي تظهر على السطح بين المستخدمين وتتعلق بموضوعات حساسة، كذلك يمكن لهذه الطريقة تقليل البلاغات الخاطئة حول الأشخاص، حيث تنتشر بين العديد من المستخدمين ظاهرة للإبلاغ عن البعض بمجرد اختلاف الرأي دون حتى طرح أي محتوى ضار أو انتهاك سياسة تويتر.

طريقة جديدة لتحديد المحتوى الحساس على تويتر قبل نشره

على الجهة الأخرى، بدأت تويتر اختبار طريقة جديدة لنشر المحتوى الحساس من خلال تحذير المتابعين من نوعية هذا المحتوى قبل نشره، ما يعني أن هناك تحذيرات ستظهر عند وجود الصور أو الفيديو على الخط الزمني على الصور والفيديو، وفي حال أراد المتابع الإكمال سيتوجب عليه الضغط على أيقونة عرض المحتوى لرؤيته.

وستكون طريقة ظهور التغريدات مع الصور ومقاطع الفيديو الحساسة أشبه بطريقة ظهور المحتوى الحساس على انستجرام أو فيس بوك إلى حد ما.

People use Twitter to discuss what’s happening in the world, which sometimes means sharing unsettling or sensitive content. We’re testing an option for some of you to add one-time warnings to photos and videos you Tweet out, to help those who might want the warning. pic.twitter.com/LCUA5QCoOV — Twitter Safety (@TwitterSafety) December 7, 2021

المصدر:

Twitter