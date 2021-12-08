أمازون تطرح أليكسا بخيار اللغة العربية بلهجة خليجية وتطلق أجهزة إيكو في السعودية

أعلنت شركة أمازون عن إطلاق مساعدها الصوتي، أليكسا ، في المملكة العربية السعودية وطرح عدد من أجهزة إيكو معها لتقدّم للعملاء تجربة محلية جديدة باللغة العربية بلهجة الخليجية وخصائص جديدة صممت خصيصًا للعملاء السعوديين وعمليات دمج جديدة مع الأجهزة المتوافقة في المنزل الذكي مع أكثر من 200 مهارة مختلفة.

سيتيح المساعد أليكسا بالإجابة على الأسئلة، تشغيل الموسيقى، قراءة الأخبار، وتلاوة القرآن بصوت القارئ المفضل لديك، وضبط المؤقتات والمنبهات، وإعطاء النتائج الرياضية، والتحكّم في إنارة المنزل أو تكييف الهواء في المنزل والكثير غيرها. ومع التحكم الصوتي بعيد المدى في أجهزة إيكو، يمكن القيام بكل ذلك في جميع أنحاء الغرفة.

ستقدم أليكسا في المملكة العربية تجربة محلية، بما في ذلك صوت يتحدث بلهجة عربية مع أكثر من 200 مهارة من مهارات Alexa Skills ابتكرها مطورين سعوديين وعلامات اقليمية، بما في ذلك أنغامي والعربية و MBC وسبق وكريم وفتافيت والبيك وغيرها.

وبهذا الشأن، صرح توم تايلور ، نائب رئيس الأول، أمازون أليكسا: “نحن متحمسون للغاية لطرح أليكسا ومجموعة أجهزة Echo في المملكة العربية السعودية. فقد عمل الفريق بجهد لابتكار تجربة جديدة بالكامل مصممة بحرفية لعملائنا في المملكة العربية السعودية، بشكل يعكس تاريخ المملكة وتقاليدها وثقافتها العريقة، مع الاحتفاء بكينونة اللغة العربية.”

بدوره، علق نواف الهوشان، نائب الوزير للتقنية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية بقوله: ” تبني المملكة العربية السعودية بنية تحتية بمعايير دولية من شأنها أن تمهد الطريق لجعلها دولة رقمية رائدة وتكون من بين أفضل 20 اقتصادًا رقميًا ومركزًا للاستثمارات التقنية في المنطقة. اعتبارًا من اليوم ، ستساهم أمازون أليكسا في تحقيق أهدافنا وتساعد في دفع تبني إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في المملكة.”

فيما صرّح إيلي حبيب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في أنغامي: “بصفتنا المنصّة الموسيقية الرائدة في المنطقة، يسعدنا أن نتعاون مع أليكسا لمنح عملائنا الوصول إلى ملايين الأغاني والبودكاست العالمية والعربية. وباستخدام صوتهم فقط، يمكن للعملاء أن يطلبوا من أليكسا تشغيل أي أغنية من أكبر كتالوج موسيقي في المنطقة باللغة العربية، وهو أمرٌ يضيف بعدًا جديدًا إلى تجربة عملائنا.”

أمازون إيكو Echo – صوت دولبي ستيريو ومركز المنزل الذكي المدمج من Zigbee

إيكون Echo هو جهاز يتم التحكم فيه عن طريق الصوت ويغني عن استخدام اليدين مع سماعة مدمجة، وهو يجمع الصوت المدمج من Zigbee. يحتوي الجهاز على مضخم صوت قياس 3 بوصات وسماعة مزدوجة ومعالجة بتقنية دولبي، وهو بالتالي يوفر ارتفاعات واضحة، ووسطًا ديناميكيًا، وجهيرًا عميقًا للحصول على صوت غني يتكيف تلقائيًا مع أي غرفة عبر استشعار الأصوات في المكان الذي تجلس فيه بحسب الشركة.

أجهزة أمازون إيكو Echo Dot وEcho Dot مع ساعة (الجيل الرابع)– تصميم مدمج وتجربة صوتية مع أليسكا

يُعد جهاز Echo Dot السماعة الذكية الأكثر شهرة من أجهزة إيكو حول العالم، وهو يتميز بتصميم كروي مدمج ويوفر تجربة صوتية متكاملة مع سماعة أمامية قوية قياس 1.6 بوصة. ويضم كل جهاز Echo مع ساعة المزايا ذاتها التي يضمها Echo Dot، فضلًا على شاشة LED بسيطة لكي تلقي نظرة على الوقت والحرارة والمؤقتات والمنبهات.

Echo Show 5 – شاشة عرض ذكية مع أليكسا

Echo Show 5 مجهّز بكاميرا عالية الدقة بقدرة 2 ميجابكسل. يمكنك تخصيص خاصية routine لتستيقظ على تشغيل الأضواء ومنبه يُشغل أغنيتك المفضلة. ويمكنك إلقاء نظرة على قائمة المهام أو مشاهدة الأخبار، وعرض مواقيت الصلاة، وضبط المؤقتات، وبث الموسيقى والفيديوهات، وكل ذلك باستخدام صوتك فقط.

Echo Show 8 – شاشة عرض ذكية عالية الدقة من أمازون

جهاز Echo Show 8 مجهّز بكاميرا عريضة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل وشاشة لمسية عالية الدقة قياس 8 بوصة. وتمّ تجهيز Echo Show 8 بسمّاعات مزدوجة مدمجة لتوفير تجربة صوتية رائعة سواء كان ذلك للاستماع إلى الموسيقى من أنغامي أو Spotify أم مشاهدة البرامج التلفزيونية أو الأفلام من Prime Video وNetflix وغير ذلك.

Echo Show 10 – شاشة عرض ذكية عالية الدقة مزودة بخاصية الحركة بدعم أليكسا

جهاز Echo Show 10 مصمم للتحرك معك، إذ ستتجه الشاشة عالية الدقة الرائعة مقاس 10 بوصات نحوك تلقائياً حتى تتمكن من التركيز على ما تشاهده على الشاشة. ويمكنك إلقاء نظرة على حال الطقس أو الأخبار، أو بث الموسيقى أو الفيديوهات، أو اتباع الوصفات، أو الاطلاع على الكاميرات المتوافقة ولعب الألعاب وغير ذلك.

أليكسا – العقل المدبر لجهاز أمازون إيكو

يزداد ذكاء أليكسا باستمرار من خلال الدعم المستمر للعديد من المطورين حول العالم، ويمكن استخدام الصوت فقط للقيام بأوامر مثل:

الاستماع إلى الأخبار

بإمكان أليكسا قراءة الأخبار وتقديم تحديثات مخصصة وفقًا لتفضيلات المستخدم، واختيار الوكالات المفضلة للحصول على الأخبار أو النتائج الرياضية، بما ذلك قناة العربية وCNBC عربية والرياضية وSports 360 وهارفرد بيزنس ريفيو العربية وسبق وغير ذلك. ما عليك سوى القول: “أليكسا، ايش الأخبار اليوم؟” وعند الإطلاق، ستكون المحطات الإذاعية التالية متاحة: ام بي سي أف أم وراديو بانوراما أف أم ، و وروتانا أف أم و UFM.

تعيين مواقيت الصلاة وتلاوة القرآن

يمكن لأليكسا تلاوة القرآن بصوت القارئ المفضل من السورة أو الجزء الذي تختاره ، وكل ذلك عن طريق الصوت. فما عليك سوى القول: “أليكسا، شغلي القرآن”، “أليكسا شغلي سورة الكهف”. وسيتمكن العملاء أيضًا من ضبط مواقيت الصلاة ما عليك سوى القول، “أليكسا، اضبطي تذكير الصلاة.” وقريبًا، سيتمكن العملاء من التحقق من التقويم الهجري.

الاستماع إلى الموسيقى في كل مكان

تقدم أليكسا تجربة سلسة في الاستماع إلى الموسيقى مع خدمات تشمل أنغامي وسبوتيفاي وغيرها، ويمكن تشغيل ملايين الأغاني عبر القول: “أليكسا، شغلي موسيقى البوب” أو “أليكسا، تخطّي هذه الأغنية.” يمكنك أيضاً جمع عدة أجهزة Echo وجعلها متزامنة عبر إطلاق اسم على المجموعة. استيقظ على أغانيك المفضلة كل صباح، ما عليك سوى القول: “أليكسا، صحيني على موسيقى البوب.”

التحكم في منزلك الذكي

يمكنك استخدام جهاز إيكو لتشغيل الإضاءة قبل النهوض من السرير أو تخفيف الإضاءة، كذلك يمكنك الحرص على أمان منزلك بغنى عن استخدام اليدين مع نظام مراقبة Ring، الذي يتميز بكاميرات وأجراس للباب مع فيديو وأنظمة تنبيه متوافقة كلها مع أليكسا، وما عليك سوى القول: “أليكسا، تفقدي غرفة الحضانة” لمشاهدة ما تسجله الكاميرا على جهاز Echo Show. وسيعمل المساعد الصوتي كذلك مع الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة التي تعرضها علامات تجارية متعددة منها Philips Hue و Xiaomiو TP Link وغيرها.

طرح الأسئلة

يمكنك طرح أسئلة على المساعد الصوتي حول مشاهير وتواريخ وأماكن وحسابات وحوارات والكثير غيرها. مثلًا، بالقول: “أليكسا، متى صلاة المغرب في مكة؟”، أو “أليكسا، متى تم بناء جسر الملك فهد؟”، أو يمكن طلب نكتة بالقول: “أليكسا، قولي لي نكتة.”

متابعة الفرق الرياضية المفضلة لديك

يمكنك أن تطلب من أليكسا أن تعطيك النتائج المباشرة أو نتائج مباريات منتهية أو أن تخبرك متى سيلعب فريقك المفضل مباراته التالية. ما عليك سوى القول: “أليكسا، كم نتيجة الهلال؟”

مصممّة لحماية خصوصيتك

صممت كل أجهزة إيكو مع مستويات متعددة لحماية الخصوصية حسب أمازون، بما في ذلك ضوابط للتحكم في الميكروفون والكاميرا، وتتيح للعملاء التحكم الكامل في بياناتهم. كما تتيح اختيار حذف التسجيلات الصوتية الخاصةبعدة طرق عن طريق الصوت أو من خلال تطبيق أليكسا عبر القول “أليكسا، احذفي آخر شيء سمعتيه”. ويمكن حذف تسجيلاتك الصوتية كلها مرة واحدة، أو حذف التسجيلات الصوتية تلقائيًا بعد ثلاثة أو ثمانية عشر شهرًا بشكل مستمر، أو اختيار عدم حفظها نهائيًا. فضلًا على ذلك، تضم أجهزة Echo Show مزايا دعم سهولة الوصول يستفيد منها كل العملاء، بينها القدرة على التفاعل مع أليكسا بواسطة اللمس عوضًا عن الصوت، ومشاهدة الترجمة النصية على شاشة الجهاز، وغير ذلك.

Skills من المطورين

عند الطرح، سيتمكن العملاء من الاستفادة من ما يقارب 200 مهارة ستتاح في المملكة العربية السعودية، من بينها خدمات حجز سيارات الأجرة من خلال skill كريم وصفات وإرشادات للطهو من خلال فتافيت skill، ومتابعة وصول الطلبية من خلال البيك أو دومينوز أو جاهز skill، ومعرفة الفعاليات والنشاطات الجارية من خلال Riyadh Season skill التي ابتكرتها هيئة السياحة السعودية، اللعب مع الأصدقاء”سؤال اليوم”، وخدمات الكتب المسموعة من خلال Storytel، وغير ذلك.

الأسعار والأنواع المتوفرة

ستكون كل الأجهزة التي تم الإعلان عنها اليوم متاحة على Amazon.sa. سيبدأ الشحن في الرابع عشر من ديسمبر للاحتفال بوصول أليكسا إلى المنطقة ولفترة محدودة فقط سيتوفر أي جهاز من Echo بسعر مخفض كعرض تمهيدي.