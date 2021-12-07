يوتيوب تشير إلى أن معظم النزاعات حول الحقوق تنتهي لصالح رافع الفيديو

لا تتوقف المشاكل والنزاعات على الإنترنت المتعلقة بحقوق المحتوى، وخاصة على منصة يوتيوب التي تكثر فيها النزاعات حول حقوق مقاطع الفيديو والصور المضمنة معها أو حتى الموسيقى الخاصة بها، لكن هل تعرف ما هي نتائج هذه النزاعات؟

تقول شركة يوتيوب إن معظم النزاعات حول حقوق البث تنتهي لصالح رافع المقطع وليس المطالب بها، حيث كان نحو 2.2 مليون شخص من رافعي مقاطع الفيديو على المنصة قد فازوا في النزاع حول الحقوق وهو ما يعادل 60% من النزاعات التي تم حلها، حيث كان هناك 1.5 مليون نزاع تقريبًا فاز بها مدعي الحقوق على رافع الفيديو.

وتضيف الشركة بالقول إن 99% من ادعاءات امتلاك الحقوق بين يناير ويونيو من هذا العام، البالغ عددها نحو 722.7 مليون ادعاء، تم حلها عبر تقنيات التعرف الآلية على المحتوى “Content ID” لمنع أي انتهاك للحقوق، فيما كان 0.5 % منها فقط قد تم حلها بعد التنازع حول الحقوق.

يستمر الكثيرون من رافعي مقاطع الفيديو بالقول إن يوتيوب تمنعهم من الرفع وتوقف فيديوهاتهم بسبب الحقوق دون وجه حق، فيما يرى الكثيرون من أصحاب الحقوق الأصلية للمحتوى أن المنصة تفضل الرافع عليهم ولا تستوفي سياسات منع انتهاك الحقوق، ليظل الجدل دائرًا حتى مع الحلول التي تحاول يوتيوب توفيرها لضمان عدم وجود انتهاكات تتعلق بحقوق المحتوى على منصتها.

المصدر:

YouTube