سامسونج تدمج قسم الهواتف مع الأجهزة الاستهلاكية وتغير هيكليتها الإدارية

أعلنت شركة سامسونج عن إعادة ترتيب أقسام شركتها المختلفة مع هيكلية جديدة للمستقبل من خلال دمج وتغيير الأقسام والشركات التابعة لها، وكان دمج قسم الهواتف مع قسم الأجهزة الاستهلاكية النقلة الأكبر في الهيكلية الجديدة.

يُعد قسم الهواتف هو القسم الأكثر تحقيقًا للإيرادات للشركة، فيما يُعد قسم الأجهزة الاستهلاكية هو الأكثر تنوعًا في إطلاق المنتجات وعلى رأسها أجهزة التلفاز، لتقرر الشركة دمج القسمين معًا وتعيين جونغ هي هان مديرًا لعمليات القسم الجديد بعد الدمج بمنصب جديد كمدير تنفيذي شريك ونائب لرئيس مجلس الإدارة، حيث سبق له أن شغل منصة مدير تطوير أجهزة التلفاز على مدار 15 سنة ماضية، وسيبدأ قيادة القسم الجديد بالتزامن مع استمراره في قيادة تطوير أجهزة التلفاز.

وبالرغم من عدم امتلاكه أي خبرة في قطاع تطوير الهواتف، ترى سامسونج في جونغ هي هان شخصية ناجحة ومرموقة وتثق به جدًا لتطوير القسم وقيادته، بعد نحو 15 عامًا ناجحة جدًا في قسم الأجهزة الاستهلاكية وضع من خلالها الشركة على قمة الشركات المنتجات لأجهزة التلفاز.

على نفس الجانب، فقد قررت الشركة وضع كيهيون كيونغ مديرًا تنفيذيًا شريكًا، بعد أن كان رئيسيًا للشركة، وسيقوم بقيادة قسم تطوير الرقاقات ومكوناتها من أشباه الموصلات، حيث يحظى بخبرة في هذا القطاع وترغب الشركة من تواجده في استمرار تواجدها وتفوقها في تطوير المعالجات وأشباه الموصلات وتصنيعها.

المصدر:

Samsung