تويتر تستحوذ على خدمة المراسلة Quill

أكملت شركة تويتر استحواذها على الشركة الناشئة، Quill ، التي توفر خدمة مراسلة وسبق لها إطلاق منصتها هذا العام وبالتحديد في شهر فبراير.

وبالرغم من إطلاقها قبل 10 أشهر تقريبًا، فإن تويتر أعلنت عن إغلاق الخدمة بعد إتمام الاستحواذ، لتكون متاحة للمستخدمين حتى نهاية هذا الأسبوع فقط.

وتوفر Quill خدمة مراسلة عبر تطبيقاتها يصفها البعض بأنها تجمع مزايا بين خدمة سلاك وخدمة ديسكورد، لتحسين تجربة التواصل والتعاون بين المستخدمين. فيما تصف الشركة نفسها بأنها خدمة مراسلة تهدف إلى رفع جودة التواصل بين الناس لاعتقادها أن أدوات التواصل المتوفرة حاليًا للجمهور لا تقدم لهم الأفضل.

ستعمل الشركة على إعادة رسوم الاشتراكات لمشتركيها بعد حذف جميع البيانات المتعلقة بهم عبر المنصة، بالإضافة إلى حذف معلومات فرق العمل، قبل الانضمام إلى تويتر وخوض فصل جديد من حياتها.

المصدر:

Quill.Chat