هواوي ربما تطلق نظام HarmonyOS عالميًا في 2022

منذ حظر جوجل لشركة هواوي من استخدام نظام أندرويد وتحديثاته، قررت الشركة الصينية الذهاب مع نظامها الخاص HarmonyOS في محاولة منها للخروج من الأوضاع الصعبة التي سببتها أزمة الحظر الأمريكي، لكن نظام التشغيل من وقتها وهو متاح في الصين فقط.

ووفقًا لآخر التقارير، فإن هواوي تخطط للتوسع بعيدًا عن السوق الصيني وإطلاق نظام التشغيل الخاص بها على المستوى العالمي خلال العام المقبل، ليصبح بذلك منافسًا لنظام تشغيل أندرويد حول العالم.

وجاء التقرير بعد مقابلة أجرتها صحيفة أديفارول الرومانية مع ديريك يو، رئيس خدمات المستهلكين في شرق أوروبا وتركيا وشمال كندا، قال فيها إن الشركة ربما تطلق نظام HarmonyOS عالميًا في 2022.

توفر الشركة الصينية في الوقت الحالي نظامها على أكثر من 141 جهازًا مختلفًا من هواتف وأجهزة لوحية وشاشات ذكية ومكبرات صوتية، لكن عمله يقتصر على أجهزتها فقط دون أجهزة الشركات الأخرى مثلما الحال مع أنظمة آبل، ويركز النظام على خلق بيئة تكاملية بين الأجهزة المختلفة بالاعتماد على نظام موحد يسهل ربطها معًا.

ويقول ديريك يو إن نظام HarmonyOS سيوفر سرعة أكبر بنحو 10% للمستخدمين مقارنة مع هواتف أندرويد – وهو أمر لا يمكن الجزم به في الوقت الحالي كون الهواتف من الشركات الأخرى لا توفر نظام هواوي وحتى هواوي لا يسمح لها بتشغيل هواتفها مع أحدث إصدارات أندرويد.

الجدير بالذكر أن خطوة الشركة تكللت بجذب 100 مليون مستخدم في الصين على نظامها الجديد منذ إطلاقها في 2019، وهو الآن يتوفر بالإصدار HarmonyOS 2.0 على هواتف الشركة.

المصدر:

Huawei Central