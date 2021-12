5 مزايا لنظام إدارة المحتوى دروبال

إذا أردتَّ أن تبدأ عملك الخاص على الإنترنت، فإن أول مشكلة ستواجهها هي اختيار نظام إدارة المحتوى المناسب لك حتى تتمكّن من تحقيق تواجدك الناجح على الإنترنت.

ومع اعتماد أكثر مليون مستخدم حول العالم على برنامج دروبال “drupal” لإدارة المحتوى الخاص بهم على مواقع الويب، فإننا نرشح لك Drupal CMS باعتباره البرنامج الأكثر ملاءمة والأفضل بين جميع أنظمة إدارة المحتوى(content management system (CMS.

ولأن دروبال لا يقتصر على كونه نظام إدارة محتوى مميّز فقط، فإننا في هذه المقالة سنتحدّث عن دروبال لنتعرّف بالتفصيل على مزاياه التي تجعله أفضل نظام لإدارة المحتوى.

ما هو دروبال”drupal” ؟

دروبال “drupal” هو برنامج مجاني يمكن استخدامه من قبَل الأفراد والمؤسسات لإدارة المحتوى الخاص بهم على مواقع الويب. هذه هي الإجابة الموجزة، ولكنها ليست سوى جزء صغير من الإجابة الحقيقية. فدروبال “drupal” برنامج إدارة محتوى مفتوح المصدر يمكن لمطوّري الويب المحترفين بناء أدوات نشر مُخصصة من خلاله تميّز موقعهم الإلكتروني وتخدم أعمالهم، وبالتالي فيمكن اعتباره أيضا أداة لبناء أدوات إدارة المحتوى.

وقد تتساءل الآن: ما الذي يعنيه مصطلح (نظام إدارة محتوى(CMS) ؟



حسنا، تعال لأخبرك..

إن كل موقع إلكتروني تراه على الإنترنت له بنيته الفريدة ومحتواه المميز والمختلف عن غيره، سواء كان ذلك الإختلاف في الهيكل الخارجي أو الألوان أو التصاميم، ولكن بالرغم من ذلك، فإن جميع المواقع تشترك في احتوائها على بعض الخصائص، مثل وجود كل من: الصفحات وقوائم التنقّل والعناوين الرئيسية والفرعية ومعلومات الإتصال وعنوان ال URL الخاص بالموقع. والسؤال الآن، ما الذي يتحكّم في كل ذلك من حيث الشكل والتنظيم والمحتوى ؟

هنا يأتي دور أنظمة إدارة المحتوى مثل دروبال “drupal” الذي يوفّر كل من الوظائف الآتية:

إدارة المحتوى Content management

تصنيف المحتوى Taxonomy

التعليقات comments

البحث search

قوائم المحتوى Content listings

إدارة المستخدمين User management

إمكانية الوصول Accessibility

محتوى وواجهة مستخدم متعددة اللغات Multilingual content & user interface

محرر WYSIWYG editor

ولذلك فإن أنظمة إدارة المحتوى وبالأخص دروبال “drupal” يتم استخدامهم من قبَل الأشخاص والمؤسسات الصغيرة والكبيرة للتحكّم في كل من:

المدونات.

مواقع الويب الشخصية.

مواقع الويب الخاصة الشركات.

المنتديات.

مواقع التجارة الإلكترونية.

مواقع التواصل الإجتماعي.

الإنترانت.

5 مزايا لنظام إدارة المحتوى دروبال Drupal.

مع تغيّر المشهد الإلكتروني كل يوم، يتزايد الضغط على أنظمة إدارة المحتوى لمواكبة احتياجات المستخدمين، حيث يطلب المستخدمين الآن وجود عناصر أكثر تفاعلية وخصوصية وكفاءة في مواقعهم الإلكترونية، حتى يحقق الموقع مؤشرات الأداء الرئيسية KPI’s المطلوبة منه.

وفي نفس الوقت يتزايد الطلب على استخدام دروبال “drupal” كونه نظام إدارة المحتوى المثالي والأفضل لهم، وإذا كنتَ تتساءل لماذا؟ فهذه بعض مزايا نظام إدارة المحتوى دروبال.

1 – مناسب لإدارة جميع أنظمة الويب.

يختلف دروبال “drupal” عن الكثير من الأنظمة المنافسة في أنه يسمح للمؤسسات والمسوّقين بدمج التقنيات الأخرى بسلاسة إلى موقعك الإلكتروني.

فبدلا من الاعتماد على نظام منفصل لإدارة المحتوى ونظام منفصل آخر لإدارة علاقات العملاء ونظام منفصل ثالث للتسويق، فإن دروبال “drupal” يتعدّى كونه نظام لإدارة المحتوى، ويمنحك القدرة على دمج برامج إدارة العملاء CRM التي تفضلها مثل salesforce أو منصات التسويق الداخلي inbound marketing في نظام إدارة واحد وهو دروبال، وذلك من خلال تقنية third party technology.

2 – الاهتمام بتجربة المستخدم.

يجب أن يلبي موقع الويب الخاص بك احتياجات الزوّار ويثير أعجابهم، حتى تستطيع توجيههم نحو اتخاذ القرار الذي تريده منهم، ويتمحور نجاح هذا الأمر أو فشله حول تجربة المستخدم في تعامله مع موقعك الإلكتروني.

ولذلك، فإن دروبال “drupal” يوفّر جميع الأدوات والخصائص التي تجعله الخيار الأفضل بين أنظمة إدارة المحتوى فيما يتعلّق بتجربة المستخدم، وذلك لما يتميّز به من:

المرونة والخيارات

يمنحك دروبال “drupal” المرونة والحرية الكافية لتصميم كل ما ترغب به على موقعك الإلكتروني، بداية من صفحات الهبوط وحتى استطلاعات الرأي والمدونات والخطوط والألوان والتصميمات والصور، والتي يمكنك تغييرها والتعديل عليها باستمرار.

محرر WYSIWYG

إنها الميزة التي تحظى باهتمام كبير لدى المستخدمين، وتعني أن ما تراه أمامك أثناء تحرير النصوص والصور هو ما ستحصل عليه بالضبط عند الضغط على أمر “نشر” ومصطلح WYSIWYG يعني (what you see is what you getting)

نظام الكتل المُدمجة Built In block system

لإعادة ترتيب النصوص والصور الموجودة على الموقع الإلكتروني الذي تعمل عليه من خلال دروبال”drupal” ، كل ما عليك هو سحب وإفلات العناصر والكتل الموجودة على الصفحة، بهذه السهولة يمكنك تكرار نفس الشيء عبر الصفحات المتعددة، مما يمنحك تصميما موحدا لجميع المحتوى المتوفّر على الموقع.

التخطيط للحملات التسويقية بمرونة

من خلال دمج أداة layout builder إلى نظام دروبال “drupal” الخاص بموقعك، يمكنك بسهولة إنشاء صفحات هبوط Landing page خاصة بحملاتك التسويقية وذات تصميمات وتخطيطات مرئية مميزة.

التصميم سريع الإستجابة

سواء كان زائر موقع الويب الخاص بك يستخدم هاتفا ذكيا أو جهازا لوحيّا أو الحاسوب، فإن تصميم الويب سريع الإستجابة الذي يوفّره دروبال “drupal” سوف يتناسب مع شاشاتهم.

الإتصال بمواقع التواصل الإجتماعي

يمكنك نقل العملاء المتواجدين على موقعك الإلكتروني إلى حساباتك على مواقع التواصل الإجتماعي سواء فيسبوك أو تويتر باستخدام واحدة من قوالب الوسائط الإجتماعي التي توفّرها دروبال”drupal”.

تعدد اللغات

تم دمج هذه الميزة بدءً من Drupal 8 والتي تمنحك القدرة على ترجمة موقعك وتغيير اللغة المعروضة أمام المستخدم اعتمادًا على الموقع الجغرافي.

التحرير السريع.

يتيح لك دروبال “drupal” الكتابة بشكل مباشر في محرر النصوص لتقليل الوقت المطلوب الذي قد تهدره في إضافة وتحميل المحتوى إلى موقع الويب الخاص بك.

إن كل تلك المميزات تجعل واجهة موقعك الإلكتروني ومحتواه أكثر جاذبية للمستخدمين، وهو ما يساعدك على تقديم تجربة مستخدم رائعة تجعل عملائك سعداء بزيارتهم لموقعك الإلكتروني.

3 – يحتوي دروبال “drupal” على واجهة برمجة تطبيقات API’S.

واجهة برمجة التطبيقات هي مجموعة من الأدوات والتعريفات والبروتوكولات التي توفّر ارتباطا وتكاملها بين خدمات الموقع الإلكتروني والخدمات والبرامج الأخرى دون الحاجة إلى إنشاء بنية أساسية جديدة ومنفصلة.

ويُعد وجود واجهة برمجة تطبيقات قوية هو أحد المكونات الأساسية التي يجب أن تتوافر في نظام إدارة المحتوى لتعزيز قدرتك على التواصل مع العميل في جميع خطوات رحلته، فمثلا:

يوفّر دروبال “drupal” واجهة برمجة التطبيقات مثل RESTful Web Services API التي تدعم الإتصال بين موقعك الإلكتروني من ناحية وتطبيقات الأندرويد الموجودة على الهاتف من ناحية أخرى، والتحكّم في كليهما من خلال نظام إدارة المحتوى دروبال.

4 – تحسين محركات البحث SEO.

النتائج الأولى لمحركات البحث هي ساحة المعركة بالنسبة لأصحاب المواقع، فإذا كان موقعك يحتل مرتبة عالية في محركات البحث فهذا يعني أنك متاح لعدد كبير من المستخدمين.

ولذلك فإن موقع دروبال Drupal يمنحك العديد من الخيارات لتحسين موقع الويب الخاص بك، ومن أهم تلك الخيارات هي أداة ميتا تاج meta tag الموجودة به، والتي تتيح لك إضافة العلامات الوصفية meta tag إلى موقع الويب الخاص بك تلقائيا، وتلك العلامات الوصفية هي أحد أهم الأمور في ال SEO.

كما تساعدك أداة meta tag في تحديد الشكل الذي سيظهر به محتواك على مواقع التواصل الإجتماعى، مما يمنحك القدرة على مشاركة نفس المحتوى عبر المنصات المختلفة في نفس الوقت ولكن بشكل مُتّسق ومنظّم.

كما أن أحد الخصائص الأساسية الحديثة في مواقع الويب التي تساعد في تحسين محركات البحث هو وجود نظام تصنيف محتوى taxonomy، والذي يوفّره أيضا دروبال.

ولذلك فإن كل تلك الخصائص والأدوات تجعل من دروبال “drupal” أحد أفضل أنظمة إدارة المحتوى بالنسبة لمحركات البحث، وهو ما يساعدك على الظهور في النتائج الأولى بشكل أسرع.

5 – الأمان.

لعلّك لاحظت أنه في كل عام تصبح قضية الأمن أكثر أهمية بالنسبة لمستخدمي الإنترنت من ذي قبل، لذا أصبح الحديث عن البرامج والتطبيقات يجب أن يتبعه الحديث عن الأمان.

وفيما يتعلّق بالأمان لدى دروبال “drupal”، فيمكننا القول أنك إذا أنشأت عملك على دروبال “drupal” فأنت بأمان، ففي عام 2019 م تم إختراق 1,28% فقط من مواقع دروبال، وهو رقم صغير جدا إذا ما تمت مقارنته بأنظمة إدارة المحتوى الأخرى.

كما أن موقع Drupal.org يقوم بشكل دوري ومستمر بإصدار تحديثات جديدة متعلقة بالأمان، وبمجرّد إصدار تحديث جديد فسوف تعلم بذلك.

كلمة أخيرة.

كانت هذه هي المزايا الأهم لنظام إدارة المحتوى دروبال”drupal”، والذي يجعله أحد أفضل أنظمة إدارة المحتوى إذا لم يكن الأفضل، والميزة الأخيرة لذلك البرنامج هي أنه مجاني تماما وتثبيته يستغرق أقل من دقيقة ونصف.

وسواء كانت أعمالك عبارة عن مشاريع كبيرة ومعقّدة أو أنها مجرّد أعمال صغيرة شخصية، فإن دروبال “drupal” هو الأداة الأولى لإدارة المحتوى CRM الخاص بك، احصل عليه الآن بشكل مجاني تماما وابدأ في تنمية أعمالك.

الكاتب: أحمد عبد الخالق