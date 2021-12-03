جوجل تؤجل عودة موظفيها لمكاتب الشركة مجددًا بسبب تداعيات كورونا

تعمل شركة جوجل على تقييم أوضاعها مجددًا لعودة الموظفين إلى مكاتبهم مرة أخرى وفقًا لأحدث التقارير، فبعد أن كانت تخطط لعودتهم في بداية العام 2022، قررت تأجيل ذلك لحين الوصول لقرار نهائي.

كانت الشركة قد قررت الاعتماد على عمل الموظفين عن بعد بسبب جائحة كورونا قبل عامين تقريبًا، ثم بعد انتهاء المراحل المبكرة وضعت شهر أكتوبر الماضي كموعد لعودتهم، لكنها قبل موعد العودة قررت تأجيل ذلك إلى 10 يناير 2022، لكنها بسبب حالة عدم الاستقرار قررت دراسة الوضع مجددًا قبل تحديد موعد العودة.

وقالت شبكة CNBC الإخبارية إن نائب رئيس جوجل للحماية، كريس راكو، أخبر الموظفين عبر البريد الإلكتروني أن الشركة ستعيد تقييم الأوضاع الحالية قبل اتخاذ قرار نهائي حول موعد عودتهم في أوضاع آمنة.

وربما يكون قرار الشركة متعلقًا بالأوضاع العامة للوباء، أو بسبب الرغبة بفهم ما سيحدث متحور أوميكورن الجديد في الأسابيع المقبلة.

المصدر:

CNBC