شركة نايتروس تغلق جولة استثمارية بقيادة Scene VC و 500 Global

أعلنت نايتروس “Nitros”، منصة الشحن الذكي المختصة بتمكين التجار من أتمتة عمليات الشحن، عن إغلاق جولة استثمارية (Pre-Seed) لم تفصح عن قيمتها المالية، وذلك بقيادة Scene VC و 500 Global، ومشاركة عدد من المستثمرين الملائكيين.

وصرحت أمل دخان، الشريك الاستثماري في 500 Global: “نحن نتفهم أن التكنولوجيا اللوجستية ستعيد تشكيل مستقبل التجارة الإلكترونية خاصة في الأسواق الناشئة، وسوف تلعب نايتروس دو ًرا رئيسًيا في هذا التحول”.

تأسست نايتروس في شهر أغسطس 2021 عن طريق عاصم العاصمي، الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لها، وعملت على إنشاء نظام يتيح للمتاجر الشحن عن طريق تمرير الأسعار المخفضة لهم من مزودي خدمات الشحن، وتقدم خدماتها عبر تطبيقات الواجهة البرمجية API. وستستخدم الشركة الاستثمار الجديد في العمل على تطوير منتجها واستقطاب المزيد من الكفاءات ضمن فريقها،

أضاف سلطان غزنوي، الرئيس التنفيذي لشركة Scene VC، حول ذلك بقوله: “تقوم نايتروس بمهمة تمكين التجار عبر الإنترنت للمنافسة مع لاعبين عمالقة في التجارة الإلكترونية عندما يتعلق الأمر بسرعة التسليم ومعالجة الأتمتة التي تقلل من تكاليف الشحن بشكل كبير”.

وستستعرض نايتروس منتجها في يوم العرض الاستثماري لمسرعة أعمال Sanabil 500 MENA Seed Accelerator في 19 من شهر ديسمبر الحالي.