منصة التقنية العقارية السعودية ” عقاريتو ” توقع اتفاقية توسع إلى عُمان والأردن

أعلنت عقاريتو ، منصة التقنية العقارية السعودية، عن توقيعها اتفاقية تهدف للتوسع إلى سلطنة عُمان والأردن من خلال الامتياز التجاري (الفرنشايز)، وذلك بعد حصولها على ترخيص الهيئة السعودية العامة للعقار لتقديم خدماتها العقارية في المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة، صرح أسامة العياش، المدير التنفيذي لعقاريتو بقوله: “نسعى في عقاريتو لتوفير خدماتنا التقنية للجميع، ولذلك قررنا التوسع إلى سلطنة عُمان والأردن في الفترة المقبلة. نسعى من خلال منصتنا إلى توفير تجربة شراء مثمرة للجمهور في مختلف المناطق.”

توفر عقاريتو سوقًا لبيع وشراء وتأجير العقارات بمختلف أنواعها في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها في أواخر 2019 وفقًا لبيانها؛ بما يشمل الشقق، الفلل، المنازل، الأراضي، العقارات السكنية والتجارية، وغيرها. وتسمح لملاك العقارات ومفوضيها لعرض عقاراتهم على المنصة مع إضافة كافة مزاياها، في الوقت الذي تُمكن فيه الباحثين عن عقارات من اختيار المكان المستهدف وتصفح العقارات المتوفرة فيه لاختيار المناسب منها.

ولرغبتها في تقديم أفضل الخدمات للمستخدمين، تقول إنها دشنت عقاريتو خدمات عديدة من أهمها تقنية الواقع الافتراضي، التي تتيح للمشترين معاينة العقارات والتجول فيها افتراضيًا قبل معاينتها على الواقع، بهدف تقديم تجربة غامرة قبل عملية الشراء وتجنب مشاكل عدم موافقة الوصف للمكان الحقيقي عند الذهاب لمعاينة المكان على أرض الواقع.

وتعزز المنصة خدماتها من خلال تقنيات الواقع، حيث توفر للمهندسين المعماريين إنشاء تصميماتهم عبر تقنيات الواقع وتنسيقها بما يتناسب مع العقارات، ومشاهدتها بالكامل داخل المبنى قبل مرحلة تصنيعها أو إنتاجها لتفادي أي نواقص عند وضعها في المبنى.

وتهدف عقاريتو لتكون الوسيط المثالي لأصحاب العقارات والباحثين عنها، حيث يوفر التعامل من خلالها وسيطًا وحيدًا يتمثل بالمنصة لتجنب التعامل مع عدة وسطاء، وبالتالي تجنب دفع المزيد من التكاليف لكل وسيط عند شراء العقار.

وتتوقع المنصة نمو مستخدميها بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة عند بدء خطوتها التوسعية في عُمان والأردن عبر الامتياز التجاري كعلامة تجارية سعودية رائدة في مجال التقنيات العقارية، وخطط التوسع لاحقًا في مصر خلال 2022، حيث تمتلك الآن أكثر من 15,000 مستخدم مسجل من مكاتب عقارية ومسوقين، ويحظى موقعها بمعدل زيارات شهرية تجاوز 150,000 زيارة، وعدد مرات تنزيل يومية لتطبيقها يتجاوز 50 مرة.

وتعليقًا على ذلك، يقول أسامة العياش، المدير التنفيذي: “خطتنا هي الوصول لأكثر من 100,000 مستخدم خلال 2022، ورفع معدل الزيارات الشهرية على موقعنا لأكثر من 200,000 زيارة، وكذلك الوصول لأكثر 500,000 عملية تنزيل للتطبيق”.

يُشار أن منصة عقاريتو تتيح خدماتها عبر موقعها الإلكتروني، أو من خلال تطبيقاتها على أندرويد، متجر هواوي، ومتجر آبل.