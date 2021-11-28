شاومي تخطط لإنتاج 300 ألف سيارة كهربائية سنويًا

بعد إعلان خططها عن إنتاج السيارات الكهربائية في شهر مارس الماضي، تخطط شركة شاومي لدخول سوق السيارات والمنافسة بقوة من خلال إنتاج 300 ألف سيارة خلال العام الواحد.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن الشركة الصينية ستبني مصنعها الخاص في مدينة بكين الرقمية بهدف إنتاج السيارات الكهربائية يستهدف 300 ألف سيارة في العام، حيث ستقوم ببناه على مرحلتين في الفترة المقبلة على أن يبدأ مرحلة التصنيع العام للمستهلكين في 2014 وفقًا لخطط الشركة.

وستعمل شاومي كذلك على استخدام مقراتها في بكين لتطوير الأبحاث المتعلقة بالسيارات الكهربائية والقيادة الذاتية وغيرها من التقنيات، كما تستهدف استخدام متاجرها الرسمية لبيع السيارات جنبًا إلى جنب مع بيع المنتجات الأخرى التي تطورها.

المصدر:

Reuters