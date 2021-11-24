واتساب تتيح للمستخدمين إنشاء الملصقات عبر الويب

إذا كنت ترغب بالحصول على ملصقات (ستيكرات) خاصة على حسابك على في تطبيق واتساب وتستخدم نسخة الويب، فلن تكون بحاجة للحصول عليها من الآخرين أو طلب تصميمها من مستخدمي الهواتف الذكية، كون الشركة ستتيح للمستخدمين إنشاء ملصقاتهم بسهولة.

ووفرت واتساب صانع للملصقات عبر الويب يتيح للمستخدمين صناعة وتحرير الملصق الخاص بهم بسهولة، وذلك من خلال رفع الصورة إلى المحرر وإضافة تأثيرات عليها من الخيارات التي يوفرها، وكذلك يمكن إضافة بعض الرموز التعبيرية أو النصوص على الصورة وقصها بما يتناسب مع المستخدم، ومن ثم حفظها.

هذه الخاصية إذا تبدو إضافة مهمة لمستخدمي واتساب عبر الويب، إلا أنها متوفرة منذ فترة لمستخدمي التطبيق على الهواتف الذكية، لذلك في حال كنت تستخدم هاتفك الذكي في المراسلة لن تكون الإضافة مهمة كثيرًا.

المصدر:

The Verge