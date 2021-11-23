أزمة أشباه الموصلات تضرب شركات الكاميرات وعلى رأسها سوني

تحدثت تقرير صحفية صادرة اليوم عن أزمة قوية تضرب شركات الكاميرات اليابانية على رأسها سوني بسبب النقص الحاد في أشباه الموصلات، وهو الحال الذي تعاني منه كانون ونايكون كذلك.

وتأتي هذه الأزمة في تصنيع الكاميرات بعد الأزمات المتتالية التي تعرضت لها الشركات التقنية في قطاعات الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب والسيارات الكهربائية وأجهزة الألعاب وغيرها.

وتسببت الأزمة الحالية لشركة سوني بتوقف إنتاج 3 كاميرات من كاميراتها بينها A6400 و A7 II، بالإضافة إلى عدد من الملحقات من الميكروفونات والسماعات. وذلك في الوقت الذي كانت تترقب فيه الشركة موسم نهاية العام لتحقيق أكبر نسبة مبيعات، حيث اعتذرت لعدد كبير من العملاء لعدم قدرتها على تلبية طلباتهم.

ولم يقتصر الأمر على سوني، حيث شهدت تسبب أزمة أشباه الموصلات باختفاء كاميرا EOS R3 من كانون، واعتذار شركة فوجي فيلم عن تأخير وصول بعض كاميراتها، وكذلك الأمر مع نايكون التي تعاني من تلبية الطلب.

المصدر:

Digital Camera World