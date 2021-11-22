تويتر تختبر عرض المنتجات والتسوق أثناء البث المباشر بداية من 28 نوفمبر

تبدو شركة تويتر عازمة على دخول قطاع التجارة الإلكترونية بقوة تيمنًا بما تفعله فيس بوك، حيث ستضيف إمكانية عرض الشركات لمنتجاتها أثناء البث المباشر وإمكانية تسوق المستخدمين لها أثناء البث.

ستسمح الطريقة الجديدة للمستخدمين مشاهدة البث والتسوق في آنٍ واحد، بحيث يمكن لصانعي المحتوى أو الشركات الحديث عن منتجاتهم أثناء البث وعرضها مع روابط الشراء، ومن ثم يستطيع أي مستخدم النقر عليها والذهاب لاستكمال عملية الشراء أثناء متابعة البث دون انقطاع عبر ظهور البث في نافذة صغيرة أعلى الشاشة.

ستظهر أول تجربة للشركة للشراء أثناء البث المباشر في 28 نوفمبر المقبل أثناء أسبوع تخفيضات السايبر (سايبر مونداي)، حيث سيقوم كاتب الأغاني جيسون ديرولو بعمل بث للحديث عن منتجات مختلفة من والمارت أمام المستخدمين وتحفيزهم على شرائها عبر البث.

وتأتي هذه الخطوة تبعًا لخطوات سابقة قامت بها تويتر تسمج للعلامات التجارية من خلالها تحويل حساباتهم لحسابات تجارية وتمكنهم من عرض منتجاتهم وأسعارها ومعلومات عنها في مقدمة الحسابات لتحفيز المستخدمين على شرائها من مواقع العلامات التجارية.

وبجانب ذلك، فقد بدأت الشركة اختبار خاصية مدير التسوق “Shopping Manager” الذي سيساعد التجار والعلامات التجارية على إدارة عملياتها والعمل على المنصة وفقًا لما أعلنت عنه.

ويجدر الذكر بأن هذه المزايا متاحة حاليًا للشركات والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن من المتوقع وصولها لأسوق أخرى خلال الأشهر المقبلة.

المصدر:

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