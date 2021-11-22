تسريب بيانات 1.2 مليون مستخدم من أشهر شركة استضافة مواقع

أشارت شركة GoDaddy التي تعتبر أشهر شركات استضافة المواقع في العالم إنها تعرضت لعملية اختراق تسببت بتسريب بيانات 1.2 مليون مستخدم من عملائها.

وأضافت الشركة بأن الاختراق كان لاستضافات مواقع ووردبريس التي يتم إدارتها عبر موقعها، وذلك من خلال طرف ثالث لم تفصح عنه – ربما يكون أحد الإضافات المتوفرة على للمواقع.

وشمل البيانات المسربة حسابات البريد الإلكتروني للمستخدمين، أرقام الحسابات الخاصة بالموقع، كلمات مرور المواقع المضافة وحسابات GoDaddy نفسها، أرقام تأكيد الهوية والأمان sFTPs، وكذلك مفاتيح SSL.

ولم تعلن الشركة عن هذا الاختراق مباشرة للجمهور، لكنه ظهر في اعترافات للحكومة الأمريكية تم نشرها مؤخرًا، بالرغم من أن الثغرة والاختراق تم اكتشافه في 6 سبتمبر 2021، أي قبل شهرين ونصف من الآن.

المصدر:

Engadget