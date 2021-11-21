تطبيق زادكول يربط الباحثين عن نصائح واستشارات مع الخبراء في مختلف مجالات

يبحث الكثيرون منا على الوصول إلى نصائح وإجابات سريعة في مختلف المجالات، لكن هذا الأمر يتطلب الكثير من البحث والانتظار أحيانًا عند الرغبة بالحصول عليها من خبراء المجال المراد. لكن هذا الأمر كالعادة يصبح حله أسهل مع التقنية من خلال المنصات والتطبيقات المختلفة، وبينها منصة أو تطبيق زادكول.

تُعد زادكول منصة توفر الاتصال المباشر عن طريق المكالمات الصوتية التفاعلية مع الخبراء في العديد من التخصصات، حيث يتم تحميل تطبيق المنصة على الهاتف ومن ثم البحث في التخصص المطلوب عن الخبير المناسب للاتصال مباشرة معه دون موعد مسبق بمقابل مادي لكل دقيقة، أو من خلال إرسال الطلب للخبير ليتواصل مع الشخص وفقًا للوقت المطلوب.

فيما توفر منصة زادكول للباحثين عن نصائح الوصول السريع للخبراء، فإنها تعمل كذلك على مساعدة الخبراء بالوصول إلى جمهور أعلى لتحقيق استفادة مقابل خدماتهم لكل دقيقة يقدمونها للمستخدمين.

وتضم المنصة خبراء من مختلف المجالات مثل التقنية، ريادة الأعمال، التسويق، العقارات، القانون، التعليم والإرشاد، الهندسة والعمارة، فضلًا عن الاستشارات الأسرية، وغيرها. ما يتيح لمعظم المستخدمين الحصول على استشارات مناسبة منهم.

ويمكن للمستخدمين التسجيل في التطبيق لاختيار التخصص، ومن ثم اختيار الميزانية المناسبة لكل دقيقة، واختيار الخبير المناسب وفقًا للميزانية.