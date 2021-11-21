استخدام لينكس في العمل: 10 تطبيقات مجانية من Linux ستحتاجها في العمل

على الرغم من ثروة التطبيقات والبرامج المجانية المتوافرة عبر الإنترنت في عصرنا الحالي، إلّا أن أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسّطة ما زالوا مستمرين في أنفاق الكثير من الأموال على البرامج والتطبيقات التي تساعدهم في إنجاز أعمالهم. مثل حزمة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس والذي يصل سعره إلى 280 دولارًا سنويًا. أو برنامج أدوبي فوتوشوب والذي قد يصل سعره إلى 20 دولارًا شهريًا.

الأمر مكلّف كثيرًا، وخصوصًا بالنسبة للشركات الناشئة التي تتمتّع بموارد محدودة للإنفاق، فما الحل؟

الخبر السار هنا هو أن هناك الكثير من البرامج والبدائل المجانية التي يتيحها نظام تشغيل لينكس Linux للمستخدمين، وكونها مجانية لا يعني أنها دون المستوى، بل أنّها تتميّز بالكفاءة والأمان.

لذا .. فقد تكون تلك البرامج والتطبيقات المجانية هي كل ما تحتاجه أعمالك للنمو والنجاح.

ما هو نظام لينكس Linux ؟

نظام لينكس Linux هو نظام تشغيل لأجهزة الكمبيوتر والخوادم والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية التي نستخدمها في حياتنا اليومية، لذا يمكننا الإتفاق على أن نظام لينكس موجود في كل مكان حولنا.

ولكن فيما يخصّنا الآن، فإن لينكس هو نظام تشغيل لأجهزة الكمبيوتر مثل (windows/IOS/MacOs) ولكنّه يتميّز في كونه أكثر أنظمة التشغيل موثوقية وأمان في العالم، كما أنه مفتوح المصدر، أي أنه يمكن لأي شخص الإطلاع على الكود الخاص بالبرنامج ودراسته والتعديل عليه، وإنشاء نسخة معدّله خاصة به.

لذا، حصل نظام تشغيل لينكس على شهرة كبيرة منذ منتصف التسعينات وحتى الآن، وأصبح ذو شعبية وقاعدة مستخدمين كبيرة عبر العالم، وبالأخص لدى أصحاب الأعمال والمشاريع.

لذا نقدّم لك الآن:

10 تطبيقات مجّانية من لينكس Linux ستحتاجها في جميع أعمالك.

لكي ترتقي بأعمالك، يمكنك الإعتماد على البرامج التي يقدّمها لينكس Linux لجميع المستخدمين بشكل مجّاني تماما وبنفس كفاءة البرامج المدفوعة.

1 – open office

وهي مجموعة من البرامج المكتبية مفتوحة المصدر والمتخصصة في معالجة النصوص والمستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية وقواعد البيانات وغيرها..

لذا، فهو بديل رائع لبرامج مايكروسوفت أوفيس المدفوعة، ولكنه يتميّز في أنه مجّاني ومفتوح المصدر، ولعلّ أهم ما يميز open office هو الواجهة المألوفة وسهلة الإستخدام والتي لا تجعلك تشعر بأنك تتعامل مع برنامج جديد أثناء استخدامك الأوّل له.

يمكنك تحميل حزمة open office الآن بشكل مجّاني من الموقع الرسمي للشركة، وتثبيته على جهازك الخاص أو ربطه بأى عدد من أجهزة الكمبيوتر، ومن ثمَّ تباشر في استخدامه في أي نشاط تعليمي أو تجاري أو إداري.

2 – GnuCash

وهو عبارة عن حزمة من برامج المحاسبة المالية مفتوحة المصدر والتي تناسب أعمالك الشخصية ومشاريعك سواء كانت صغيرة أو متوسّطة.

يتيح لك برنامج GnuCash تتبّع جميع الحسابات المصرفية والأسهم والإيرادات والمصروفات والتقارير والرسوم البيانية والمعاملات الجدولية وغيرها الكثير من أمور المحاسبة التي تتعامل معها يوميا.

كما تُعدُّ واجهة البرنامج بديهية وسهلة ومألوفة للغاية لدرجة أنك لن تواجه أيّ مشكلة في التعامل مع GnuCash حتى إذا كنتَ مُعتادًا على استخدام أي برنامج آخر. تلك المميّزات هي ما جعلت برنامج GnuCash هو برنامج المحاسبة المُفضَّل لدى الكثير من أصحاب الأعمال والمشاريع.

3 – Scribus

قد تتعرّض في العمل إلى مواقف تحتاج فيها إلى تصميم صورة أو إعلان جذّاب أو تصميم غلاف مجلة أو كتاب ما، وإذا كنتَ ستستخدم برامج التصميم التقليدية المدفوعة فستحتاج إلى شهور لإتقان البرنامج، بالإضافة إلى الأموال التي ستدفعها مقابل استخدام البرنامج.

لذلك.. قامت Linux بتصميم برنامج Scribus المجاني مفتوح المصدر.

وهو برنامج مميّز يوفّر العديد من الأدوات الإحترافية لتصميم أغلفة المجلات والكتب بشكل مجاني بالكامل، حيث يمكنك من خلال هذا البرنامج التحكّم بسهولة في الصور وقياساتها، وإضافة النصوص، ورسم الخطوط والأشكال المختلفة، لتصميم الصورة التي تريدها في النهاية بكل سهولة واحترافية. ويمكن مقارنة برنامج Scribus المجاني بأمثاله من البرامج المدفوعة المشهورة مثل publisher, indesign.

يمكنك الآن تحميله مباشرة وبكل سهولة من الموقع الرسمي للبرنامج، والبدء مباشرة في استخدامه بنفسك وإنتاج الصور التي ترتقي بأعمالك.

4 – Zimbra

إذا كنتَ تحلم بالحصول على صندوق بريد إلكتروني منظّم ومُرتّب تستطيع من خلاله إدارة رسائلك بشكل احترافي دون وجود أي مساحة للخطأ، فإن برنامج Zimbra يوفّر لك ذلك بأفضل شكل ممكن.

حيث يوفّر لك البرنامج جميع الأدوات التي تحتاجها في إدارة بريدك الإلكتروني، مثل مزامنة جهات الاتصال والتقويم والمستندات ومزامنة نفس البريد على أكثر من حاسوب بالإضافة إلى أنه يمكنك استقبال الرسائل وحفظها وتنظيمها وكتابتها وتعديلها وإرسالها من خلال نفس البرنامج. كل هذا دون أن ننسى أنه برنامج مجاني مفتوح المصدر وفي نفس الوقت فهو آمن وسريع ولا يوجد مساحة تخزين محددة لتخزين البريد الإلكتروني بها.

لذا.. قم بتحميل البرنامج مباشرة من الموقع الرسمي وابدأ في الحصول على صندوق بريد إلكتروني أفضل.

5 – Kompozer

أعمالك تحتاج دائما إلى التطوير، ومن أهم خطوات التطوير والتوسّع هو التواجد عبر الإنترنت، وهو ما يوفّره برنامج Kompozer بكل سهولة ويُسر دون الحاجة إلى اتقان أي من لغات البرمجة.

فبرنامج Kompozer هو أداة مجانية مفتوحة المصدر سهلة الإستخدام لإنشاء صفحات ويب مختلفة ذات مظهر احترافي دون الحاجة إلى معرفة HTML. مما يجعل هذا البرنامج مثاليا للمستهلكين غير التقنيّين الذين يرغبون فقط في إنشاء موقع إلكتروني أو مدونة أو متجر إلكتروني على الإنترنت، دون الحاجة إلى معرفة الكثير عن البرمجة.

قم بتحميل البرنامج الآن من الموقع الرسمي وابدأ في انشاء موقعك الإلكتروني الإحترافي بنفسك بكل سهولة.

6 – GIMP

وهي اختصار لاسم البرنامج الكامل، وهو (GNU Image manipulation program). وبرنامج GIMP هو برنامج لتصميم ومعالجة الصور، وهو بديل مجّاني مفتوح المصدر لبرنامج Adope Photoshop الغالي الثمن، فكلاهما يقومان بنفس المهمّة، وهي تصميم الصور والتعديل عليها.

والفارق ليس كبيرا بين البرنامجين، فبرنامج GIMP يمتلك واجهة تشبه إلى حد كبير الفوتوشوب ويقدّم نفس الإمكانيات، مما يجعله مُرضيا لجميع مصممي الجرافيك المحترفين باستثناء من هم في المستويات العليا.

إنه مثالي لتصميم منشورات مواقع التواصل الإجتماعي وعمل رسومات الويب وإنشاء الكثير من المواد التسويقية التي تجعل شركتك تظهر بشكل احترافي أمام العملاء.

وسواء كنت مصمم جرافيك أو رسّاما أو مصوّرا أو صاحب عمل تريد أداء هذا العمل بنفسك، فإن برنامج GIMP بوفّر لك الكثير من الأدوات المتطوّرة والإحترافية لإنجاز عملك.

7 – Amanda

وهو برنامج أرشفة ونسخ احتياطي مفتوح المصدر يسمح لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات IT بإعداد خادم (server) نسخ احتياطي رئيسي واحد للعديد من المضيفين عبر الشبكة. حيث يمكّنك البرنامج من إجراء نسخ احتياطي لعدد كبير من الأجهزة بإصداراتها المختلفة إلى خادم واحد، وهو الخادم الخاص بالعمل أو الشركة، وهو ما يضمن الحفاظ على المعلومات الخاصة بالعمل في مكان واحد دون الخوف من فقدانها.

يتم استخدام برنامج Amanda الآن لحماية أكثر من نصف مليون خادم وحاسوب حول العالم، انضم إليهم الآن، وقم بتحميل البرنامج بشكل مجاني تماما وابدأ مباشرة في استخدامه.

8 – OrangeHRM

وهو برنامج احترافي يقدّم لك تجربة إدارة موارد بشرية ممتعة وعالمية، حيث يقدّم لك كل ما تحتاجه أنت وأصدقاؤك في فريق إدارة الموارد البشرية.

فهو يوفّر لك حزمة مجانية لإدارة المواردة البشرية من خلال إدارة بيانات الموظف واكتشاف الحضور والإجازات وكشوفات المرتبات، بالإضافة إلى إعداد التقارير والمخططات التنظيمية. كما أن هناك خدمات اختيارية إضافية مدفوعة مثل خدمات التدريب والدعم والتخصّص.

ولكن في الوضع العادي، فإن برنامج OrangeHRM هو برنامج مجّاني بالكامل ومفتوح المصدر. قم بتحميله الآن وابدأ في إدارة الموارد البشرية الخاصة بعملك بشكل احترافي وفعّال يوفّر عليك الكثير من الوقت والمجهود.

9 – Open project

وهو تطبيق مفتوح المصدر لإدارة المشاريع، سواء كانت مشاريع بسيطة أو مُعقَّدة أو كبيرة فإن Open project هو الطريقة الأسرع والأكثر أمانا للتواصل بين أعضاء الفريق وهيكلة العمل وتنظيم المهام وتحقيق النتائج.

بالإضافة إلى أنه يحتوي على مخططات Gant charts, PERT والكثير من الجداول الزمنية المشتركة التي تساعد الفريق على وضع خطة العمل بشكل تعاوني وإبداعي، تلك الخطة التي توضّح من سيقوم بهذه المهمة وكيف ومتى، مما يساعد الفريق على أداء العمل بشكل احترافي وناجح. فمع Open project، كل ما تحتاجه لإدارة مشاريعك يتواجد في مكان واحد، حمّله الآن بشكل مجاني وابدأ في استخدامه أنت وفريقك.

10 – Clam AV

من المعروف أن نظام تشغيل Linux واحد من أكثر أنظمة التشغيل أمانا ضد الفيروسات، ولكن بالرغم من ذلك، فلا يزال من الجيّد استخدام أحد برامج مكافحة الفيروسات.

وفي هذا المجال، فليس هناك أفضل من Clam AV: فهو برنامج مجاني مفتوح المصدر تم تصميمه خصيصا لفحص البريد الإلكتروني الوارد والمرسل، بالإضافة إلى أنّه يتضمّن ماسحا لفحص جميع أنواع الملفات الموجودة على الحاسوب، كما يوفّر أداة احترافية للتحديثات التلقائية لقاعدة البيانات الخاصة بك. حمّله الآن بشكل مجاني، وقم بحماية أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالعمل ضد الفيروسات.

كلمة أخيرة.

كانت تلك هي العشر برامج الأهم، والتي يوفّرها نظام تشغيل Linux لجميع المستخدمين، حتى من يستخدمون أنظمة التشغيل الأخرى مثل windows, mac os فيمكنهم استخدام نفس البرامج لتطوير أعمالهم والإرتقاء بها.

جميع البرامج مجّانية، وآمنة تماما، والأهم أنها احترافية وتحتوي على نفس الإمكانيات الموجودة بالبرامج المدفوعة، اطّلع عليها، وقم بتحميل البرامج التي قد تحتاج إليها في عملك.

الكاتب : أحمد عبدالخالق

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