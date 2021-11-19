ريزر تضيف مجموعة جديدة من الملحقات المتوافقة مع أجهزة PS5 بينها سماعات الرأس اللاسلكية KAIRA PRO و KAIRA

أعلنت شركة ريزر عن إضافة منتجات جديدة إلى مجموعتها الخاصة بأجهزة الألعاب مع إطلاق سلسلة من سماعات الرأس اللاسلكية الجديدة وحوامل شحن وحدات التحكّم المتوافقة مع أجهزة PS5.

كما ستطلق الشركة حامل شحن سريع مع مجموعة من الألوان المطابقة لتتناغم بشكل مثالي مع وحدات التحكّم اللاسلكية DualSense الخاصة باللاعبين.

سماعات الرأس من ريزر Kaira Pro و Kaira

تُسهم سمّاعات الرأس اللاسلكية المزدوجة Razer Kaira Pro المزوّدة بتقنية اللمس بتجربة لعب مميزة. وهي سماعات الرأس اللاسلكية الأولى من ريزر المصصمة لتتوافق مع أجهزة بلايستيشن 5 وتمّ تزويدها بتقنية اللمس الذكية HyperSense التي تحوّل الإشارات الصوتية إلى تأثيرات حسيّة. وقد تمّ تجهيزها بمشغّلات TriForce Titanium مقاس 50 ملم لأداء صوتي واضح مع الحفاظ على خفّة الوزن لضمان الراحة خلال فترات الاستخدام الطويلة.

وتعزّز سمّاعات الرأس Razer Kaira Pro الاتصالات داخل اللعبة بفضل الميكروفون الواضح والقابل للفصل HyperClear Supercardioid مع نمط التقاط مركّز لإلغاء الضوضاء في الخلفية بهدف تعزيز الوضوح الصوتي. وتمتاز بميكروفون مُدمج للاستخدام المحمول، ممّا يتيح للمستخدمين خيارات الاتصال بأجهزتهم المحمولة عبر البلوتوث بالإضافة إلى أجهزة PS5، وPS4، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، والأجهزة الأخرى المزوّدة بمنفذ USB-C أو USB-A عبر دنغل 2.4 جيجاهرتز USB-C Razer HyperSpeed Dongle المرفق (محوّل USB-A مرفق).

مزايا سماعات الرأس Kaira Pro:

تقنية اللمس الذكية HyperSense لتأثيرات ومشغّلات Razer™ TriForce Titanium مقاس 50 ملم لأداء صوتي فائق.

ميكروفون HyperClear Supercardioid القابل للفصل.

تقنية SmartSwitch للتبديل بين 2.4 جيجاهرتز والبلوتوث.

دعم نظام إضاءة Chroma RGB، لإضاءة قابلة للتخصيص من خلال تطبيق Chroma RGB.

سماعات Kaira:

مشغّلات TriForce Titanium مقاس 50 ملم.

ميكروفون HyperClear Supercardioid لتعزيز الوضوح الصوتي.

تقنية SmartSwitch للتبديل بين 2.4 جيجاهرتز والبلوتوث.

حامل الشحن السريع من ريزر

تمّ تصميم هذه الحوامل مع مجموعة من الألوان المطابقة لتتناغم مع وحدات التحكّم اللاسلكية DualSense المستوحاة من المجرّة. ويقوم حامل الشحن السريع من ريزر بشحن وحدات التحكّم بسرعة لبلوغ مستويات الطاقة الأساسية في أقل من 3 ساعات على حد وصف الشركة، ممّا يضمن الحدّ الأدنى من أوقات التوقّف عن اللعب لمستخدمي أجهزة PS5. وتتوافر حوامل الشحن السريع بألوان الأبيض، والأسود، والأحمر.

الأسعار وأماكن البيع:

سماعات الرأس Razer Kaira Pro

ستتوفر السماعة بسعر 199.99 دولارًا وستبدأ الطلبات المُسبقة في 30 نوفمبر 2021 ؛ ويتمّ شحنها في ديسمبر 2021.

سمّاعات الرأس Razer Kaira

تتوفر بسعر 99.99 دولارًا بداية من 16 نوفمبر 2021.

حامل الشحن السريع من ريزر

سيأتي بسعر 39.99 دولارًا من موقع Razer.com والموزعين المعتمدين في 16 نوفمبر 2021