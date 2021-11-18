مايكروسوفت تضيف وضع كفاءة الطاقة لمتصفح إيدج لتقليل استهلاك البطارية

منذ إطلاق شركة مايكروسوفت لمتصفح إيدج كروميوم وهي تعيش حالة مميزة على مستوى المتصفحات بسبب الانجذاب الكبير للمستخدمين تجاهه، ولتعزيز هذا الجانب قامت الشركة بإضافة وضع كفاءة الطاقة إلى متصفحها لتقليل استخدام المعالج بأقصى قوة وبالتالي الحفاظ على البطارية لفترة أطول.

سيساعد وضع كفاءة الطاقة أصحاب الحواسب المحمولة بالحصول على بطارية لفترة أطول عند استخدام المتصفح، ما سيحسن من تجربتهم بشكل عام أثناء استخدام المتصفح والجهاز.

كانت جوجل قد وفرت خصائص على متصفح كروم لتحسين كفاءة الطاقة، وهو الأمر الذي ترغب مايكروسوفت من الاستفادة منه بطريقتها خاصة وأن متصفحها مبنى على نواة كروميوم التي تطورها جوجل لمتصفحها. لذا من المتوقع ظهور المتصفح بخفة أكبر في الفترة المقبلة مع تقليل استهلاك الطاقة.

سيتمكن المستخدمون من تفعيل الوضع الجديد بالذهاب إلى خيار النظام من إعدادات المتصفح، ومن ثم تفعيل خيار وضع كفاءة الطاقة من الخيارات الظاهرة – سيظهر كأول خيارات من الخيارات.

وبجانب إضافة خيار كفاءة الطاقة، أعلنت مايكروسوفت عن العديد من المزايا لمساعدة المستخدمين في شراء منتجاتهم عبر الإنترنت واختيار المنتجات المناسبة بأسعار مناسبة من المواقع الموثوقة، وذلك في الوقت الذي تقترب فيه فترة الجمعة السوداء أو البيضاء مع نهاية الشهر الحالي.

كما أضافت مايكروسوفت خيارات أخرى لإدارة كلمات المرور والحفاظ عليها آمنة أثناء التصفح من خلال تحديث متصفح إيدج الأخير.

المصدر:

Windows Blog