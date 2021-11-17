خلل في خدمات جوجل السحابية يتسبب بتوقف سبوتيفاي وسناب شات وديسكورد

تسبب خلل في خدمات جوجل السحابية، التي تعتبر من أبرز الخدمات في العالم، بمشكلة للعديد من الشركات في العالم التي تتعامل بخدمتها وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي سناب شات وديسكورد.

وتسبب الخلل كذلك في توقف عدد من خدمات عدد من الشركات الأخرى مثل تطبيق الموسيقى الشهير سبوتيفاي، ومنصة التجارة الإلكترونية Etsy.

وكانت مواقع الشركات المتضررة تظهر رسالة 404 error للمستخدمين عند فتح أحد المواقع المتضررة، لكن جوجل أشارت لحلها المشكلة بعد نحو ساعتين.

يُعد هذا التوقف مشكلة كبيرة لجوجل ليس بسبب توقف خدمات عملائها لساعتين، بل لأنها تواجه منافسة شرسة من أمازون ومايكروسوفت في هذا المجال، وبالتالي يمكن لمشكلة مشابهة التسبب بخروج عملائها للمنافسين.

المصدر:

Engadget