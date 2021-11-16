مايكروسوفت تحتفي بالذكرى 20 لإطلاق إكس بوكس بتوفير 76 لعبة كلاسيكية على أحدث أجهزتها

احتفت مايكروسوفت بالذكرى العشرين على إطلاق إكس بوكس الليلة الماضية، وقررت بهذه المناسبة الإعلان عن ألعاب ومزايا جديدة لمستخدميها، لا سيما عبر برنامجها لإعادة إطلاق الألعاب الكلاسيكية Backward Compatible Games.

وأضافت الشركة 76 لعبة من ألعابها السابقة أو الكلاسيكية على الأجيال القديمة من أجهزتها لبرنامج Backward Compatible Games، ما يعني أنها ستصبح متوافقة مع أحدث أجهزة إكس بوك Xbox One و Xbox Series X|S.

وستتوافق الألعاب الجديدة بطبيعة الحال مع مزايا أجهزة الشركة الأقوى، بحيث تقدم دعم HDR وهي تقنية لم تكن متوفرة مع الأجهزة الأولى، وكذلك ميزة رفع معد الإطارات في الثانية FPS Boost مع 11 لعبة منذ البداية وعلى رأسها Fallout 76 و Fallout 4، ومن ثم ستتوافر مع 26 لعبة أخرى في الفترة المقبلة.

يتيح برنامج Backward Compatible Games الذي أطلقته مايكروسوفت عام 2015 للمستخدمين الاستمتاع بتجربة الألعاب الكلاسيكية والقديمة المطورة منذ بداية عهد إكس بوكس مع أحدث الأجهزة، وذلك من خلال تطوير بعض الإعدادات وطرق اللعب لتتوافق مع أجهزتها الجديدة للاستفادة من المزايا الكاملة فيها وعيش التجربة مرة أخرى بطريقة محسنة إن صح التعبير.

تضم الألعاب التي ستوفرها مايكروسوفت على إكس بوكس وستحصل على ميزة FPS Boost:

سلسلة Gears of War.

لعبة Fallout 3

لعبة Fallout: New Vegas.

لعبة Elder Scrolls IV: Oblivion.

لعبة Dragon Age: Origins.

لعبتا Dead Space 2 / 3.

لعبة Alan Wake.

ألعاب سونيك Sonic Generations.

لعبة Fallout 4.

لعبة Fallout 76.

لعبة The Evil Within 2.

لعبة F.E.A.R. – مع معدل إطارات يزيد عن 60 في الثانية.

لعبة F.E.A.R. 3 – مع معدل إطارات يزيد عن 60 في الثانية.

لعبة Binary Domain – مع معدل إطارات يزيد عن 60 في الثانية.

لعبة NIER – مع معدل إطارات يزيد عن 60 في الثانية.

يُشار أن المرة الأخيرة التي قامت بها مايكروسوفت بإضافة أي ألعاب إلى برنامجها Backward Compatible Games كان في عام 2019، أي قبل إطلاقها أحدث جيل من أجهزة إكس بوكس Xbox Series X|S .

المصدر:

Microsoft