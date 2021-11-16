تويتر تستحوذ على Threader لتعزيز مزايا خدمتها المدفوعة

قامت شركة تويتر بالاستحواذ على تطبيق Threader الذي كما يظهر من اسمه يسمح للمستخدمين متابعة سلاسل التغريدات بطريقة أكثر سلاسة من خلال جمعها بمكان واحد، وذلك دون الإفصاح عن قيمة الاستحواذ من الطرفين.

يتشابه تطبيق Threader بشكل كبير مع خدمة رتبها العربية المعروفة، حيث يتم إضافة اسم الخدمة أسفل سلسلة التغريدات وطلب ترتيبها أو جمعها، ومن ثم سيقوم التطبيق بجمعها في مكان واحد وتوفيرها للشخص عبر رابط خاص لتكون بذلك سلسلة التغريدات أشبه بمقال.

سيتسبب هذا الاستحواذ بإغلاق التطبيق في 15 ديسمبر المقبل، وبعدها ستنضم خدماتها إلى تويتر لتكون أحد مزايا خدمة Twitter Blue المدفوعة، لتتيح للمشتركين إنشاء سلاسل التغريدات وترتيبها لمتابعيهم بطريقة سريعة وبسيطة.

المصدر:

Threader